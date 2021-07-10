ЦИК: Перенос выборов в Госдуму из-за ситуации с коронавирусом не обсуждается

ЦИК России не обсуждает возможность переноса даты выборов в Госдуму с сентября на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19. Об этом 10 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампреда комиссии Николая Булаева. Аналогичную позицию агентству подтвердили другие члены Центризбиркома, а также источник, близкий к администрации президента.



Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источники написало, что российские власти обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец 2021 года или следующую весну. Борьба с пандемией и запреты, введенные в регионах, не способствуют укреплению рейтинга «Единой России», отметили собеседники портала.