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ЦИК: Перенос выборов в Госдуму из-за ситуации с коронавирусом не обсуждается

ЦИК России не обсуждает возможность переноса даты выборов в Госдуму с сентября на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19. Об этом 10 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампреда комиссии Николая Булаева. Аналогичную позицию агентству подтвердили другие члены Центризбиркома, а также источник, близкий к администрации президента.

Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источники написало, что российские власти обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец 2021 года или следующую весну. Борьба с пандемией и запреты, введенные в регионах, не способствуют укреплению рейтинга «Единой России», отметили собеседники портала.

Единый день голосования в России должен пройти 19 сентября. В этот день пройдут выборы в Госдуму РФ VIII созыва, а также в региональные и муниципальные органы власти. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с молодыми политологами на форуме «Дигория» предложила перенести выборы на время школьных каникул, потому что найти замену избирательным участкам в школах практически невозможно.

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Комментарии (5)

260569221
Что значит не обсуждается???
А почему тогда отмена концертов обсуждается????
264527831
Кто на выборы придет того вирус не возьмёт!
syshsun
А чего их переносить.По давно заведенной практике,к 19 сентября ковид отступит,чтобы весь электорат мог свободно выбрать тех,кого уже выбрали в кулуарах власти.
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