Правительство выделило свыше 2,4 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом

Правительство РФ направит более 2,4 млрд рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.



Деньги направят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.

Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.