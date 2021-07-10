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Правительство выделило свыше 2,4 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом

Правительство РФ направит более 2,4 млрд рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Деньги направят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.

Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Решение было озвучено 9 июля на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся сложной. Он отметил, что необходимо наращивать объёмы тестирования, чтобы вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь, сохранять резерв коек в больницах и оперативно реагировать на изменение ситуации.

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Комментарии (8)

Вера Симакова
Дают бесплатно антикоагулянты, очень дорогие, упаковочка 28 таблеток ксарелто почти 4 тыс.руб.
igoruha
Арбидол, гриппферон. Толку о них никакого, лично мне только хуже стало. Температура вверх полезла. Ещё дали парацетамол))
nick7rus
А как же они бесплатные, если есть взносы на ОМС?
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