Петербургский пенсионер сбил под Лугой велосипедиста с татуировкой на пальце

Петербургский пенсионер ехал на дачу с внучкой, когда ему под колеса попал велосипедист.



Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, ДТП произошло на Северной дороге в садоводстве «Невское» жилмассива Мшинское Лужского района. Там автомобиль «Лада Калина», за рулем которого был 65-летний житель Красносельского района, сбил мужчину на велосипеде. От полученных травм он погиб.

Личность велосипедиста устанавливается. Это мужчина в синей футболке и серых шортах. Из особых примет — татуировка в виде перстня на среднем пальце левой руки.