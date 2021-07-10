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Петербургский пенсионер сбил под Лугой велосипедиста с татуировкой на пальце

В ДТП под Петербургом погиб велосипедист

Петербургский пенсионер ехал на дачу с внучкой, когда ему под колеса попал велосипедист.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, ДТП произошло на Северной дороге в садоводстве «Невское» жилмассива Мшинское Лужского района. Там автомобиль «Лада Калина», за рулем которого был 65-летний житель Красносельского района, сбил мужчину на велосипеде. От полученных травм он погиб.

Личность велосипедиста устанавливается. Это мужчина в синей футболке и серых шортах. Из особых примет — татуировка в виде перстня на среднем пальце левой руки.

Самого автомобилиста проверили на алкоголь, он оказался трезв. По его словам, он просто не заметил велосипедиста.

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Комментарии (7)

Вера Симакова
Дядька не заметил и лишил жизни человека. Зато в комфорте с внучкой ехал. Дурень !
igoruha
Какого то уголовника задавил. Может и до суда не дожить
266066220
Давно уже пора у всех кому 60+ забрать права и переквалифицировать их в пешеходов.
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