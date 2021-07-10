В России нашли школьника и 81-летнюю женщину, проживших в лесу неделю

Пенсионерка вышла за можжевельником из дома 4 июля, но спустя несколько часов так и не вернулась. Сын женщины обратился за помощью в полицию. Были организованы поисковые мероприятия, в которых участвовали не только родственники и правоохранители, но и местные жители с волонтерами. Они несколько дней обходили близлежащие лесные территории, но так и не находили пенсионерку. При этом в регионе установилась жаркая погода.

В Нижнем Новгороде нашли живой 81-летнюю женщину, которая почти неделю назад пропала в лесу. Женщину обнаружили в 10 км от дома. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Спустя шесть дней полицейскими совместно с родственниками была обнаружена лежанка и носовой платок пропавшей пенсионерки. 10 июля в 9:20 разыскиваемая пенсионерка была обнаружена в 9–10 километрах от дома. На место вызваны врачи, так как женщина находится в тяжелом состоянии», — сообщили в полиции.

Похожая история произошла и в Тюмени. Там, как сообщили 10 июля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, спустя неделю нашли 15-летнего подростка, который все это время блуждал по лесу. Юноша отдыхал с друзьями у деревни Падерина в палатке. Рано утром он решил уйти от места отдыха в поисках малины, но заблудился. К ребятам парень уже не вернулся.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. В результате масштабных поисков школьника нашли спустя семь дней. Он рассказал, что выживал как мог. В лесу подросток искал съедобные ягоды и собирал воду с земли с помощью ткани.

Вместе с этим в Тюмени идет другая полномасштабная поисковая операция. Там с 30 июня ищут пропавшую 9-летнюю Настю Муравьеву, которая исчезла в районе Лесобазы. Губернатор региона Александр Моор объявил о вознаграждении в 500 тысяч рублей за любую значимую информацию о пропавшей девочке.