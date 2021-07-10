По Колпино бродил обнаженный в бреду. Его увезли в больницу

Неизвестный мужчина в Колпино решил радикально решить проблему с жарой. Он вышел на улицу в костюме Адама.



Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, мужчину на вид лет 30 нашли накануне неподалеку от сквера Коммуны на проспекте Ленина в Колпино. Он плохо реагировал на слова окружавших, удивлявшихся его обнаженному виду. Тогда очевидцы вызвали скорую.

Мужчину увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где медики зафиксировали у него отравление неизвестными препаратами. В состоянии средней тяжести его поместили в отделение токсикологии.