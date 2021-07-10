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По Колпино бродил обнаженный в бреду. Его увезли в больницу

Обнаженного мужчину нашли на улице на юге Петербурга

Неизвестный мужчина в Колпино решил радикально решить проблему с жарой. Он вышел на улицу в костюме Адама.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, мужчину на вид лет 30 нашли накануне неподалеку от сквера Коммуны на проспекте Ленина в Колпино. Он плохо реагировал на слова окружавших, удивлявшихся его обнаженному виду. Тогда очевидцы вызвали скорую.

Мужчину увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где медики зафиксировали у него отравление неизвестными препаратами. В состоянии средней тяжести его поместили в отделение токсикологии.

Администрация стационара сообщила о неизвестном в полицию, с просьбой помочь выяснить его личность.

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Комментарии (4)

265938025
Ещё неделя такой погоды — явление будет массовым.
Жора__
На принудительгые работы его, подметать!
юрец_огурец
Это был корреспондент "Фонтанки".
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