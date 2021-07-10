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На севере Петербурга ночью тушили дверь в квартиру, где никого не было. Жильцы дома перешептываются о поджоге

В жилом доме на аллее Поликарпова в Петербурге горела входная дверь в квартиру

В два часа ночи пожарных вызвали в жилой дом на аллее Поликарпова, где на последнем этаже горела дверь.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы 10 июля, сотрудники МЧС были на месте через пару минут и быстро потушили огонь. Выгорела дверь и лестничный блок.

Фото: читатель «Фонтанки»
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Пожарные вскрыли квартиру, но там никого не оказалось.

Среди жильцов ходят слухи, что дверь подожгли с помощью двух покрышек, но эта информация пока не подтверждается данными правоохранительных органов.

По данным «Фонтанки», в квартире, где горела входная дверь, зарегистрировано более 10 человек членов одной семьи.

Фото: читатель «Фонтанки»

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