В два часа ночи пожарных вызвали в жилой дом на аллее Поликарпова, где на последнем этаже горела дверь.
Как сообщают «Фонтанке» очевидцы 10 июля, сотрудники МЧС были на месте через пару минут и быстро потушили огонь. Выгорела дверь и лестничный блок.
Пожарные вскрыли квартиру, но там никого не оказалось.
Среди жильцов ходят слухи, что дверь подожгли с помощью двух покрышек, но эта информация пока не подтверждается данными правоохранительных органов.
По данным «Фонтанки», в квартире, где горела входная дверь, зарегистрировано более 10 человек членов одной семьи.