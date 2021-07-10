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Сравняли с землей. В Петербурге полиция вывезли из подпольного пукта приема 600 кг металла

Полиция в Петербурге закрыла незаконный пункт приема черного лома

Рейд по проверке законности работы пунктов по приему и переработке лома черных и цветных металлов провела полиция в Северной столице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 10 июля, нарушителя нашли в Красногвардейском районе. В ходе проверки заведения, расположившегося на пустыре на улице Передовиков, выяснилось, что пункт по приему, переработке, хранению и реализации лома металлов работает без соответствующей лицензии.

Полицейские нашли в офисе-бытовке не только лом, но и несколько велосипедов.

пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Нелегальные коммерсанты привлечены к административной ответственности по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения), статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Также составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации)», — сообщает главк.

Полицейские вывезли из пункта более 600 килограммов различного металла и лома. Были демонтированы и вывезены сами бытовки. Пункт приема металла прекратил свою деятельность.

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