Рейд по проверке законности работы пунктов по приему и переработке лома черных и цветных металлов провела полиция в Северной столице.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 10 июля, нарушителя нашли в Красногвардейском районе. В ходе проверки заведения, расположившегося на пустыре на улице Передовиков, выяснилось, что пункт по приему, переработке, хранению и реализации лома металлов работает без соответствующей лицензии.
Полицейские нашли в офисе-бытовке не только лом, но и несколько велосипедов.
пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«Нелегальные коммерсанты привлечены к административной ответственности по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения), статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Также составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации)», — сообщает главк.
Полицейские вывезли из пункта более 600 килограммов различного металла и лома. Были демонтированы и вывезены сами бытовки. Пункт приема металла прекратил свою деятельность.