Рейд по проверке законности работы пунктов по приему и переработке лома черных и цветных металлов провела полиция в Северной столице.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 10 июля, нарушителя нашли в Красногвардейском районе. В ходе проверки заведения, расположившегося на пустыре на улице Передовиков, выяснилось, что пункт по приему, переработке, хранению и реализации лома металлов работает без соответствующей лицензии.

Полицейские нашли в офисе-бытовке не только лом, но и несколько велосипедов.