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«Отдыхала в Сочи первый и последний раз». Загорать на горящих мусорных свалках понравилось не всем

Как краснодарские курорты справляются с последствиями стихии, затянув процесс почти на неделю.

Это больше похоже на кадр из фильма ужасов, чем на курорт
Это больше похоже на кадр из фильма ужасов, чем на курортФото: Александр Медведев / Общественное гражданское движение «За Сочи!»
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Горы мусора на пляжах, а среди них загорающие туристы. Вместо того чтобы вывозить мусор с пляжных территорий, его сжигают, а на некоторых пляжах просто ждут волонтеров и ничего не делают. Наводнения на побережье — не редкость, но к ним всегда оказываются не готовы власти курортных городов. Корреспондент 93.RU выясняла, как живется туристам после стихии.

Вывезли три тысячи тонн мусора, а остальное подожгли

Глава Сочи Алексей Копайгородский отчитался: ликвидация последствий подтоплений на курорте практически завершена. Только за два дня с пляжных территорий вывезли около 3 тысяч тонн мусора. Продолжается работа на нескольких пляжах в поймах рек Хоста и Кудепста, которые наиболее пострадали от стихии, утверждает Копайгородский.

Катаклизмы не пугают российских туристов, они и ковида не боятся, готовы прививаться ради отдыха в Сочи и сдавать ПЦР-тесты, а тут всего лишь стихия. Фотографии с загорающими среди намытых на пляжи палок и целых деревьев туристов публикуются в соцсетях до сих пор. При этом на следующий же день после наводнения пляжи в Сочи уже были полны отдыхающих. Но есть и те, кто поспешил уехать. Ирина Мишина отдыхала с детьми в поселке Лазаревском, после урагана на пляжи вынесло много мусора, несколько дней его не убирали, а потом подожгли.

— Мы жили в гостинице рядом с пляжем, все эти ветки, стволы деревьев влажные подожгли, и они гореть не собирались, а медленно тлели. Дышать было просто невозможно. У меня ребенок-астматик, мы на море поехали его подлечить, а у него приступ начался, — рассказала Ирина; по ее словам, она обращалась к администрации отеля, звонила на горячую линию администрации Кубани, там туристам посоветовали обратиться в полицию. Вызвали полицию, а она не приехала, рассказала Ирина.

В Турции бы убрали всё на следующий день

— Местные нам сказали, что мусор везти некуда, в Сочи нет свалки, поэтому арендатору пляжа остается только сжигать. Никому нет до этого дела, что туристы задыхаются, ни прокуратуре, ни Роспотребнадзору. По ценам — Сочи очень дорогой курорт, по отношению к отдыхающим — самого низкого сервиса, — рассказала Ирина. Ее семья приняла решение прервать отдых, пришлось менять билеты с доплатой.

Мусор поджигают вместо того, чтобы убирать
Мусор поджигают вместо того, чтобы убиратьЕлена Негоруца / Общественное гражданское движение «За Сочи!»
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— В гостинице нам сначала отказывались возвращать деньги, мы оплатили за весь период проживания сразу. Говорили, что они ни при чем и не жгут мусор и мы отказываемся от проживания по своей прихоти, но потом поняли, что я настроена серьезно и вернули, — рассказала Ирина. По ее словам, она отдыхала в Сочи первый и последний раз. Она отметила, что в Турции и в других странах, где она отдыхала, если случались природные катаклизмы, то пляжи были убраны на следующий день.

Отдыхающая Евгения Кузнецова также рассказала, что пляж в Хосте не убирали несколько дней, при этом туристы спокойно загорали среди куч мусора.

— Мы вообще не выходили на пляж, пока всё не убрали, потому что там даже запах стоял какой-то гнилостный. Мне кажется, на пляж смыло погибших животных и птиц, и я считаю, что там должны провести серьезную обработку от инфекций. Мы купаться воздерживаемся, послезавтра уезжать, доживем уже без купания, — рассказала Евгения.

При этом, по ее наблюдениям, отдыхающих меньше в Сочи не стало: ежедневно в отель, в котором она проживает, заезжают новые туристы.

— Мы всегда отдыхали за границей, а в этом году, когда планировали отпуск, другие страны были закрыты, решили на Сочи посмотреть. Посмотрели, больше не приедем. Дорого и сердито, очень многолюдно. Честно, я считаю, что такие цены, как здесь на всё, совершенно неоправданные, — считает Евгения.

А отдыхающий из Воронежа Анатолий Прокопьев считает, что ничего страшного в том, что отдыхающие несколько дней провели на пляжах, заваленных мусором, нет. Он рассказал, что в Адлере все пляжи были очищены за два дня.

— Нужно же понимать, что стихия, что городские власти просто не в состоянии были убрать всё моментально. Ничего страшного, позагорали среди коряг, всё равно купаться несколько дней было запрещено. Я люблю Сочи, я патриот своей страны и отдыхаю только на российских курортах, — говорит Анатолий.

Городские власти не спешат приводить город в порядок
Городские власти не спешат приводить город в порядокФото: Евгений Витишко
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Кто хочет загорать, тот пусть пляж и убирает

Если в Сочи ситуация с уборкой пляжей более-менее нормальная, то в Туапсе всё очень печально. Отдыхающая из Липецка Наталья Соловей рассказала, что туристы не выдержали и сами начали убирать пляжи от нанесенной древесины. Видимо, по принципу — хочешь загорать, сам пляж и убирай.

— Уже несколько дней прошло, а на пляже «Приморье» мусор как лежал, так и лежит, ладно, если бы это было только дерево, там и мусора достаточно, пластика, тряпок, стекла. Вчера мы увидели, что на пляж пришли волонтеры и присоединились к ним. Неприятно, что к отдыхающим такое отношение со стороны руководства города, — рассказала Наталья.

Ликвидация последствий непогоды в Туапсе началась через несколько дней после разгула стихии и только после «волшебного пенделя» губернатора и прокуратуры, которая вынесла представление главе Туапсинского района Виталию Мазнинову за нарушения во время ликвидации последствий ЧС. Губернатор устроил разнос главе и назвал пляжи Туапсинского района свалкой. Эколог Евгений Витишко рассказал корреспонденту 93.RU, туапсинские власти всё время забывают, что город — курорт местного значения, они не реагируют на разливы нефти в акватории, а уж на кучи мусора на пляжах — тем более.

— Кажется, что чиновники муниципальных образований уже просто без «пинка» со стороны губернатора не могут делать ничего. Несколько дней подряд после наводнения 5 июля мы, общественники, как и многие отдыхающие и молодежь, находящаяся в лагерях при школах, пытались убирать пляж в Приморье. При этом постоянно наблюдал, что часть территории убрана арендатором, а удаленная от устья часть пляжа не убиралась никем, — рассказал Евгений. Только сегодня администрация района на своей странице написала, что сотрудники ЖКХ, а еще и ТДРСУ в поте лица продолжают убирать пляж, при этом никого из муниципального ЖКХ за три дня Евгений на пляже не встретил.

«Власти Туапсинского района известны своим издевательским отношением к пострадавшим от стихии»
Евгений Витишко, эколог

Так, в октябре 2018 года после масштабного разрушительного наводнения на территории района они отказывались признавать людей пострадавшими, а их дома непригодными к проживанию, отправляли в суд, обещали помощь, а в суде выступали против пострадавших. В случае, если решение суда было положительным, власти шли на апелляцию и всё равно оставляли пострадавших без жилищных сертификатов. Примерно половина пострадавших так и осталась в полуразрушенных домах, остальным сертификаты выдавали с боем, Евгений Витишко представлял их интересы в суде и буквально вырывал каждый сертификат. Теперь эта битва предстоит жителям поселка Джубга, который наиболее пострадал от стихии.

Это больше похоже на кадр из фильма ужасов, чем на курорт
Это больше похоже на кадр из фильма ужасов, чем на курортФото: Александр Медведев / Общественное гражданское движение «За Сочи!»
Мусор поджигают вместо того, чтобы убирать
Мусор поджигают вместо того, чтобы убиратьЕлена Негоруца / Общественное гражданское движение «За Сочи!»
Городские власти не спешат приводить город в порядок
Городские власти не спешат приводить город в порядокФото: Евгений Витишко

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Комментарии (16)

ivan5_5e4d10fe646f6
Любить Родину какшки на газоне или деревяшки на пляжике не помешают, это всё отговорки тех кто хочет либерастической "свободы" и печенек
Pilat
Да не только в Турции бы убрали на следующий день.
В Болгарии тоже.
Отдыхал как то в Анапе лет 20 тому назад с ребенком.
Утоптаный пляж до бетонного состояния и грязнучее море.
Никто пляж не чистить, водоросли из моря не убирает
На следующий год поехал на то же черное море но в Болгарию
И о чудо.
Пляж чистят каждый вечер, причем просеивают песочек специальной машиной, если вдруг водоросли принесло штормом, тут же бригады все убирают. Море чистейшее, дно - песок без всяких коряг и водорослей.
На наш ЮГ больше НИКОГДА!
266149345
Субсидирования авиаперевозок за счёт средств налогоплательщиков, полное отсутствие сервиса и обслуживания !!!! В отсутствие локдауна или ограничений у силовиков кто туда добровольно поедет !!!!! Серый кластер экономики все аренда без учёта !!! Зачем русских заставляют туда ехать !!!!
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