«Отдыхала в Сочи первый и последний раз». Загорать на горящих мусорных свалках понравилось не всем

Это больше похоже на кадр из фильма ужасов, чем на курорт Фото: Александр Медведев / Общественное гражданское движение «За Сочи!» Поделиться Поделиться







Горы мусора на пляжах, а среди них загорающие туристы. Вместо того чтобы вывозить мусор с пляжных территорий, его сжигают, а на некоторых пляжах просто ждут волонтеров и ничего не делают. Наводнения на побережье — не редкость, но к ним всегда оказываются не готовы власти курортных городов. Корреспондент 93.RU выясняла, как живется туристам после стихии.

Вывезли три тысячи тонн мусора, а остальное подожгли Глава Сочи Алексей Копайгородский отчитался: ликвидация последствий подтоплений на курорте практически завершена. Только за два дня с пляжных территорий вывезли около 3 тысяч тонн мусора. Продолжается работа на нескольких пляжах в поймах рек Хоста и Кудепста, которые наиболее пострадали от стихии, утверждает Копайгородский.



Катаклизмы не пугают российских туристов, они и ковида не боятся, готовы прививаться ради отдыха в Сочи и сдавать ПЦР-тесты, а тут всего лишь стихия. Фотографии с загорающими среди намытых на пляжи палок и целых деревьев туристов публикуются в соцсетях до сих пор. При этом на следующий же день после наводнения пляжи в Сочи уже были полны отдыхающих. Но есть и те, кто поспешил уехать. Ирина Мишина отдыхала с детьми в поселке Лазаревском, после урагана на пляжи вынесло много мусора, несколько дней его не убирали, а потом подожгли.

— Мы жили в гостинице рядом с пляжем, все эти ветки, стволы деревьев влажные подожгли, и они гореть не собирались, а медленно тлели. Дышать было просто невозможно. У меня ребенок-астматик, мы на море поехали его подлечить, а у него приступ начался, — рассказала Ирина; по ее словам, она обращалась к администрации отеля, звонила на горячую линию администрации Кубани, там туристам посоветовали обратиться в полицию. Вызвали полицию, а она не приехала, рассказала Ирина.



В Турции бы убрали всё на следующий день — Местные нам сказали, что мусор везти некуда, в Сочи нет свалки, поэтому арендатору пляжа остается только сжигать. Никому нет до этого дела, что туристы задыхаются, ни прокуратуре, ни Роспотребнадзору. По ценам — Сочи очень дорогой курорт, по отношению к отдыхающим — самого низкого сервиса, — рассказала Ирина. Ее семья приняла решение прервать отдых, пришлось менять билеты с доплатой.

Мусор поджигают вместо того, чтобы убирать Елена Негоруца / Общественное гражданское движение «За Сочи!» Поделиться Поделиться







— В гостинице нам сначала отказывались возвращать деньги, мы оплатили за весь период проживания сразу. Говорили, что они ни при чем и не жгут мусор и мы отказываемся от проживания по своей прихоти, но потом поняли, что я настроена серьезно и вернули, — рассказала Ирина. По ее словам, она отдыхала в Сочи первый и последний раз. Она отметила, что в Турции и в других странах, где она отдыхала, если случались природные катаклизмы, то пляжи были убраны на следующий день.

Отдыхающая Евгения Кузнецова также рассказала, что пляж в Хосте не убирали несколько дней, при этом туристы спокойно загорали среди куч мусора.



— Мы вообще не выходили на пляж, пока всё не убрали, потому что там даже запах стоял какой-то гнилостный. Мне кажется, на пляж смыло погибших животных и птиц, и я считаю, что там должны провести серьезную обработку от инфекций. Мы купаться воздерживаемся, послезавтра уезжать, доживем уже без купания, — рассказала Евгения. При этом, по ее наблюдениям, отдыхающих меньше в Сочи не стало: ежедневно в отель, в котором она проживает, заезжают новые туристы.

— Мы всегда отдыхали за границей, а в этом году, когда планировали отпуск, другие страны были закрыты, решили на Сочи посмотреть. Посмотрели, больше не приедем. Дорого и сердито, очень многолюдно. Честно, я считаю, что такие цены, как здесь на всё, совершенно неоправданные, — считает Евгения.

А отдыхающий из Воронежа Анатолий Прокопьев считает, что ничего страшного в том, что отдыхающие несколько дней провели на пляжах, заваленных мусором, нет. Он рассказал, что в Адлере все пляжи были очищены за два дня.

— Нужно же понимать, что стихия, что городские власти просто не в состоянии были убрать всё моментально. Ничего страшного, позагорали среди коряг, всё равно купаться несколько дней было запрещено. Я люблю Сочи, я патриот своей страны и отдыхаю только на российских курортах, — говорит Анатолий.

Городские власти не спешат приводить город в порядок Фото: Евгений Витишко Поделиться Поделиться







Кто хочет загорать, тот пусть пляж и убирает

Если в Сочи ситуация с уборкой пляжей более-менее нормальная, то в Туапсе всё очень печально. Отдыхающая из Липецка Наталья Соловей рассказала, что туристы не выдержали и сами начали убирать пляжи от нанесенной древесины. Видимо, по принципу — хочешь загорать, сам пляж и убирай.

— Уже несколько дней прошло, а на пляже «Приморье» мусор как лежал, так и лежит, ладно, если бы это было только дерево, там и мусора достаточно, пластика, тряпок, стекла. Вчера мы увидели, что на пляж пришли волонтеры и присоединились к ним. Неприятно, что к отдыхающим такое отношение со стороны руководства города, — рассказала Наталья.

Ликвидация последствий непогоды в Туапсе началась через несколько дней после разгула стихии и только после «волшебного пенделя» губернатора и прокуратуры, которая вынесла представление главе Туапсинского района Виталию Мазнинову за нарушения во время ликвидации последствий ЧС. Губернатор устроил разнос главе и назвал пляжи Туапсинского района свалкой. Эколог Евгений Витишко рассказал корреспонденту 93.RU, туапсинские власти всё время забывают, что город — курорт местного значения, они не реагируют на разливы нефти в акватории, а уж на кучи мусора на пляжах — тем более.



— Кажется, что чиновники муниципальных образований уже просто без «пинка» со стороны губернатора не могут делать ничего. Несколько дней подряд после наводнения 5 июля мы, общественники, как и многие отдыхающие и молодежь, находящаяся в лагерях при школах, пытались убирать пляж в Приморье. При этом постоянно наблюдал, что часть территории убрана арендатором, а удаленная от устья часть пляжа не убиралась никем, — рассказал Евгений. Только сегодня администрация района на своей странице написала, что сотрудники ЖКХ, а еще и ТДРСУ в поте лица продолжают убирать пляж, при этом никого из муниципального ЖКХ за три дня Евгений на пляже не встретил.

«Власти Туапсинского района известны своим издевательским отношением к пострадавшим от стихии» Евгений Витишко, эколог

Так, в октябре 2018 года после масштабного разрушительного наводнения на территории района они отказывались признавать людей пострадавшими, а их дома непригодными к проживанию, отправляли в суд, обещали помощь, а в суде выступали против пострадавших. В случае, если решение суда было положительным, власти шли на апелляцию и всё равно оставляли пострадавших без жилищных сертификатов. Примерно половина пострадавших так и осталась в полуразрушенных домах, остальным сертификаты выдавали с боем, Евгений Витишко представлял их интересы в суде и буквально вырывал каждый сертификат. Теперь эта битва предстоит жителям поселка Джубга, который наиболее пострадал от стихии.