Чехия открылась для россиян, которым предоставлен вид на жительство

Чехия открылась для въезда россиян и граждан других стран с высоким риском переноса коронавируса, которым был предоставлен вид на жительство (ВНЖ). Об этом ТАСС сообщили в национальном министерстве здравоохранения 9 июля.



«Въезд в Чехию с пятницы разрешён владеющим ВНЖ гражданам государств, которые Минздрав ранее определил, как страны с экстремальным риском переноса коронавируса. Россия, где распространяется штамм «дельта», была включена в этот список с 1 июля», — пишет агентство со ссылкой на ведомство.