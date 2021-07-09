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Чехия открылась для россиян, которым предоставлен вид на жительство

Чехия открылась для въезда россиян и граждан других стран с высоким риском переноса коронавируса, которым был предоставлен вид на жительство (ВНЖ). Об этом ТАСС сообщили в национальном министерстве здравоохранения 9 июля.

«Въезд в Чехию с пятницы разрешён владеющим ВНЖ гражданам государств, которые Минздрав ранее определил, как страны с экстремальным риском переноса коронавируса. Россия, где распространяется штамм «дельта», была включена в этот список с 1 июля», — пишет агентство со ссылкой на ведомство.

В соответствующий перечень вошли 18 стран. Выезд в них возможен лишь в неотложных ситуациях и при предварительном предоставлении властям информации об этом. Возвращение из этих государств разрешено гражданам Чехии, иностранцам с ПМЖ и ВНЖ, а также аккредитованным сотрудникам дипломатических представительств.

При пересечении национальной границы они должны иметь справки об отрицательных результатах тестов на коронавирус, а затем отправиться на самоизоляцию. Карантина могут избежать прошедшие полный курс вакцинации препаратами, зарегистрированными в Евросоюзе.

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