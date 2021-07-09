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Мара Маруся вернулась в семью. Ленинградский зоопарк показал, как она взрослеет

В Ленинградском зоопарке сообщили, что мара Маруся воссоединилась со своей семьей. Рассказ о том, как это происходило, опубликован на официальной странице городского зверинца в Instagram 9 июля.

В конце февраля этого года у пары патагонских мар Гуарани и Квебахо родилось потомство. Самка стала вскармливать только одного из малышей. Марусю пришлось забрать в ветеринарный отдел и дать ей особую заботу.

Спустя несколько месяцев, когда она подросла и окрепла, её вернули в семью, где она успешно социализировалась. «Как можно не умилиться этому любопытному жизнерадостному зверьку? Мы запечатлели все этапы взросления самочки мары», — закончили рассказ сотрудники городского зверинца и предложили посмотреть ролик с её участием.

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