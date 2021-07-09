Мара Маруся вернулась в семью. Ленинградский зоопарк показал, как она взрослеет

В Ленинградском зоопарке сообщили, что мара Маруся воссоединилась со своей семьей. Рассказ о том, как это происходило, опубликован на официальной странице городского зверинца в Instagram 9 июля.



В конце февраля этого года у пары патагонских мар Гуарани и Квебахо родилось потомство. Самка стала вскармливать только одного из малышей. Марусю пришлось забрать в ветеринарный отдел и дать ей особую заботу.