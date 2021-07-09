Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Байдена

Отмечается, что в ходе беседы продолжился начатый на саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. C учетом масштабов и серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие между Москвой и Вашингтоном должно носить постоянный характер и задействовать специализированные каналы связи между уполномоченными государственными структурами.

Темы телефонного разговора между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом раскрыла пресс-служба главы государства. Сообщение приводится на официальном сайте Кремля 9 июля.

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершённых с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — заявили в пресс-службе.



Путин и Байден также обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты и отметили координацию усилий России и США в этом вопросе, в том числе в Совете Безопасности ООН.