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Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Байдена

Темы телефонного разговора между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом раскрыла пресс-служба главы государства. Сообщение приводится на официальном сайте Кремля 9 июля.

Отмечается, что в ходе беседы продолжился начатый на саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. C учетом масштабов и серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие между Москвой и Вашингтоном должно носить постоянный характер и задействовать специализированные каналы связи между уполномоченными государственными структурами.

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершённых с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — заявили в пресс-службе.

Путин и Байден также обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты и отметили координацию усилий России и США в этом вопросе, в том числе в Совете Безопасности ООН.

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Комментарии (2)

Igor_VS
Понятно, что могут повалить все нелегальные винды. Уровень последующего бардака не предсказуем.
KED
Усы врут. Афган обсуждали
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