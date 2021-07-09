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«Ниссан» и «Киа» снесли светофор в Колпино. Одна из машин загорелась

Два автомобиля не смогли разъехаться на пустой дороге в Колпинском районе Петербурга вечером 9 июля. Участниками аварии стали «Ниссан» и «Киа», пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Дорожное происшествие произошло на пересечении Красной улицы и улицы Ремизова в Колпино. В результате один из автомобилей снёс светофор, а другой — загорелся. Судя по фотографиям, пожар уже потушили.

О пострадавших не сообщается. «Фонтанка» обратилась за подробностями произошедшего в полицейский главк.

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Комментарии (1)

bluxer
Прохожие все в юности смотрели боевики, знают, что скоро рванет, поэтому бегают :))
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