Не менее 115 тысяч медицинских работников в мире умерли от коронавируса

«Хотя имеющиеся сведения скудны, согласно нашим оценкам, по меньшей мере 115 тыс. работников здравоохранения и работников по уходу [за заболевшими] умерли от COVID-19, еще миллионы заразились, спасая других людей», — цитирует главу ВОЗ ТАСС . Он призвал обеспечить медицинскому персоналу безопасные условия труда, подчеркнув, что финансирование здравоохранения должно расцениваться как «инвестиции в будущее».

Не менее 115 тыс. медицинских работников умерли вследствие заболевания, вызванного заражением коронавирусом, в мире с начала пандемии. Эти данные 9 июля привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гендиректор назвал «неприемлемым» тот факт, что на настоящий момент в мире «миллионы работников здравоохранения и работников по уходу еще не вакцинированы».

Говоря о перспективах борьбы человечества с пандемией, Гебрейесус назвал «наилучшим способом» обеспечение равенства в мире в доступе к вакцинам и другим медицинским средствам. В этой связи он напомнил о важном значении международного механизма COVAX, благодаря которому вакцину могут получить страны с низкими доходами на душу населения при содействии богатых стран.

Глава ВОЗ призвал также готовиться к новой пандемии. Он высказал мнение, что «обеспечить основу для улучшения подготовки» к ней поможет глобальный «пандемический договор», за разработку которого высказалась Всемирная ассамблея здравоохранения.