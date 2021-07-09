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Не менее 115 тысяч медицинских работников в мире умерли от коронавируса

Не менее 115 тыс. медицинских работников умерли вследствие заболевания, вызванного заражением коронавирусом, в мире с начала пандемии. Эти данные 9 июля привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Хотя имеющиеся сведения скудны, согласно нашим оценкам, по меньшей мере 115 тыс. работников здравоохранения и работников по уходу [за заболевшими] умерли от COVID-19, еще миллионы заразились, спасая других людей», — цитирует главу ВОЗ ТАСС. Он призвал обеспечить медицинскому персоналу безопасные условия труда, подчеркнув, что финансирование здравоохранения должно расцениваться как «инвестиции в будущее».

Гендиректор назвал «неприемлемым» тот факт, что на настоящий момент в мире «миллионы работников здравоохранения и работников по уходу еще не вакцинированы».

Говоря о перспективах борьбы человечества с пандемией, Гебрейесус назвал «наилучшим способом» обеспечение равенства в мире в доступе к вакцинам и другим медицинским средствам. В этой связи он напомнил о важном значении международного механизма COVAX, благодаря которому вакцину могут получить страны с низкими доходами на душу населения при содействии богатых стран.

Глава ВОЗ призвал также готовиться к новой пандемии. Он высказал мнение, что «обеспечить основу для улучшения подготовки» к ней поможет глобальный «пандемический договор», за разработку которого высказалась Всемирная ассамблея здравоохранения.

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Комментарии (3)

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.... полная деградация Фонтанки .... ковидистерия, гробы, трупы, ДТП и прочие сплетни из пабликов. Может лучше об этом ?
--- Самый ожидаемый участник парада: кадры прибытия в Финский залив подводного крейсера «Князь Владимир»
.... или это, на худой конец.
--- Посол ЕС в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцинных препаратов. По сути, согласовать некий единый сертификат о вакцинации, который позволит гражданам РФ (привившимся российскими вакцинами) и ЕС (уколовшимися западными) считаться вакцинированными на территориях друг друга – а значит, и путешествовать без проблем и ограничений в рамках границ друг друга.
пазузу
медики в заразе постоянно,но барыги раскошелятся только когда их самих закатят на каталке в проем 1000мм
266081655
Тедрос Аданом Гебрейесус - бывший эфиопский марксист, деятельность которого финансирует компартия Китая... Что бы он ни говорил - нет ему доверия.... Недаром Трамп пытался лишить ВОЗ американского финансирования.....
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