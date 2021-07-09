FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +31
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

ДТП на Лиговском проспекте собрало километровую пробку. Среди участников — автобус, такси и «Хёндэ»

ДТП с участием пассажирского автобуса, легкового автомобиля и такси произошло во Фрунзенском районе Петербурга. Авария спровоцировала транспортный затор.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 9 июля у дома 275 корпус 1 столкнулись «Волгабас» под номером 26, белая «Шкода» с наклейками «Яндекс.Такси» и чёрный «Хёндэ». Судя по фотографиям, удар пришёлся в заднюю часть пассажирского автобуса, у легковых автомобилей повреждены капоты.

По предварительной информации, за рулём такси находилась 41-летняя женщина, она отделалась ушибами, от госпитализации отказалась. Водитель чёрного «Хёндэ» — мужчина лет 20 — не пострадал.

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили, что среди пассажиров автобуса пострадавших также нет. «Автомобиль въехал в стоящий автобус», — добавил представитель предприятия.

ПоделитьсяПоделиться

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе аварии собирается транспортный затор, длина которого составляет около километра.

Фото: Скриншот Яндекс.карты
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Скриншот Яндекс.карты

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний