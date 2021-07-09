ДТП с участием пассажирского автобуса, легкового автомобиля и такси произошло во Фрунзенском районе Петербурга. Авария спровоцировала транспортный затор.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 9 июля у дома 275 корпус 1 столкнулись «Волгабас» под номером 26, белая «Шкода» с наклейками «Яндекс.Такси» и чёрный «Хёндэ». Судя по фотографиям, удар пришёлся в заднюю часть пассажирского автобуса, у легковых автомобилей повреждены капоты.
По предварительной информации, за рулём такси находилась 41-летняя женщина, она отделалась ушибами, от госпитализации отказалась. Водитель чёрного «Хёндэ» — мужчина лет 20 — не пострадал.
В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили, что среди пассажиров автобуса пострадавших также нет. «Автомобиль въехал в стоящий автобус», — добавил представитель предприятия.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе аварии собирается транспортный затор, длина которого составляет около километра.