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Рубль укрепился к доллару и евро под вечер пятницы

Курс рубля закрывает рабочую неделю коррекционным ростом к евро и доллару

Доллар и евро дешевеют на Московской бирже вечером в пятницу, 9 июля. Рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине благодаря уверенно растущим котировкам нефти.

Согласно вечерним данным Мосбиржи, к 19:00 доллар подешевел на 42,5 копейки — до 74,31 рубля. Курс евро, в свою очередь, понизился на 41,25 копейки — до 88,14 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 41,9 копейки — до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах благодаря активно дорожающей нефти. Цены на «черное золото» повышаются на данных о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе, однако подъем котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг добычи ОПЕК+.

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Комментарии (3)

Danik
А как укрепляется бензин и продукты? Как крепнет ЖКХ?
Про крепнувшее молоко недавно писали!
SERGEY111
Вечером в пятницу у русских людей много чего укрепляется - но к сожалению это всего лишь до утра субботы .
Skazochny
ага, рухнула валюта буржуазии)))
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