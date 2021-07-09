Рубль укрепился к доллару и евро под вечер пятницы

Доллар и евро дешевеют на Московской бирже вечером в пятницу, 9 июля. Рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине благодаря уверенно растущим котировкам нефти.



Согласно вечерним данным Мосбиржи, к 19:00 доллар подешевел на 42,5 копейки — до 74,31 рубля. Курс евро, в свою очередь, понизился на 41,25 копейки — до 88,14 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 41,9 копейки — до 80,5 рубля.



Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах благодаря активно дорожающей нефти. Цены на «черное золото» повышаются на данных о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе, однако подъем котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг добычи ОПЕК+.

