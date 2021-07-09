«Банный день» на Запорожской улице подошёл к концу. Специалисты остановили воду и огородили место для работ

У дома 7 на Запорожской улице в Невском районе Петербурга из-под земли больше не хлещет вода. Специалисты ГУП «ТЭК СПб» справились с дефектной трубой, которая вечером 9 июля организовала внеплановую помывку припаркованным во дворе машинам.



«В ходе проведения гидравлических испытаний от ТЭЦ ООО ГК «Обуховэнерго» по адресу Запорожская ул. д. 7 произошло вытекание теплоносителя. Дефект возник на трубопроводе диаметром 159 мм. Специалисты ТЭКа в 19:15 локализовали технологическое нарушение, место дефекта огорожено», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия.

