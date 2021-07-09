В Сайлюгемском национальном парке медведь уничтожил уже вторую фотоловушку. Об этом 9 июля сообщается в соцсетях заповедника.
«Камеры регистрации ученые проверяют примерно раз в два месяца, в зависимости от доступности месторасположения. Добравшись до каждой из них, надеются увидеть новые кадры снежных барсов. Просмотр данных кадров превратился в детектив. Расследование показало, последним, кого зафиксировал регистратор, был сайлюгемский медведь», — пишут сотрудники нацпарка.
Животное прозвали «местным пакостником», потому что медведь до этого сломал еще как минимум одну камеру. «Третью мишка пощадил — сорвал с камня, погрыз, но оставил снимать небесные пейзажи. Чем камера и занималась длительное время», — пояснили в нацпарке. И уточнили, что медведи проявляют «маниакальный интерес к имуществу парка». «Ждем, когда косолапые уйдут в спячку. И прощаем нанесенный ущерб, потому что преступник — редкий, сайлюгемский», — подытожили в заповеднике.