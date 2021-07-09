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«Местный пакостник» уничтожил фотоловушку в Сайлюгемском заповеднике. «Прощаем, потому что преступник — редкий»

Редкий медведь уничтожил фотоловушку в Сайлюгемском заповеднике

В Сайлюгемском национальном парке медведь уничтожил уже вторую фотоловушку. Об этом 9 июля сообщается в соцсетях заповедника.

«Камеры регистрации ученые проверяют примерно раз в два месяца, в зависимости от доступности месторасположения. Добравшись до каждой из них, надеются увидеть новые кадры снежных барсов. Просмотр данных кадров превратился в детектив. Расследование показало, последним, кого зафиксировал регистратор, был сайлюгемский медведь», — пишут сотрудники нацпарка.

Животное прозвали «местным пакостником», потому что медведь до этого сломал еще как минимум одну камеру. «Третью мишка пощадил — сорвал с камня, погрыз, но оставил снимать небесные пейзажи. Чем камера и занималась длительное время», — пояснили в нацпарке. И уточнили, что медведи проявляют «маниакальный интерес к имуществу парка». «Ждем, когда косолапые уйдут в спячку. И прощаем нанесенный ущерб, потому что преступник — редкий, сайлюгемский», — подытожили в заповеднике.

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Комментарии (4)

Piter Russo
а у них там прохладно)
hal9000
фига такого косолапого в лесу если встретишь сразу целые штаны навалишь...но мне кажется меня бы он не съел..видно глаза добрые..
Гражданкa
"тайга закон , медведь хозяин" ©
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