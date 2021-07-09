В Москве поймали троих блогеров-лихачей, нарушивших ПДД более 800 раз за полгода

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали троих блогеров, которые за текущий год уже более 800 раз нарушали правила дорожного движения. При этом на долю одного из них приходится 582 нарушения.
Как сообщает 9 июля РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, пару дней назад на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудниками ДПС был остановлен молодой человек на автомобиле премиум-класса, который неоднократно публиковал в интернете видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД. При этом при досмотре у него в машине нашли госзнаки, зарегистрированные на автомобиль другого человека и находящиеся в архивном учете. Мужчина был арестован на 7 суток.
Другой фигурант был задержан на Ярославском шоссе. В его активе 151 нарушение ПДД за год. Он ездил на машине, не прошедшей техосмотр, и без прав. По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, уточнили в полиции.
Ещё одного лихача, который ранее допустил ряд нарушений ПДД и опубликовал об этом в Сети видеоотчёт, задержали в Центральном административном округе столицы. При проверке базы данных было установлено, что в 2021 году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В частности, он нарушал правила перевозки пассажиров и ездил на машине без номеров.
В полиции отметили, что Госавтоинспекция продолжит мероприятия по выявлению в интернете видеороликов, демонстрирующих нарушения правил дорожного движения, а также оперативному реагированию на данные материалы и принятию мер административного воздействия на причастных к ним лиц.