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Мурманские браконьеры наловили корюшки на 750 тысяч рублей. Их задержание проходило в рамках операции «Путина»

Мурманских браконьеров поймали с 7,5 тысячами экземпляров корюшки

Жителей Мурманской области задержали по подозрению в незаконном вылове корюшки. Ущерб государству совсем немного не дотянул до миллиона. Подробности 9 июля приводятся на портале «МВД Медиа».

Рыбный промысел в обход закона в акватории озера Имандра организовали двое мужчин. С помощью одной лишь моторной лодки и сети они добыли 7,5 тысячи экземпляров корюшки, причинив государству ущерб на 750 тысяч рублей.

Фото: mvdmedia.ru
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«Полицейским подозреваемые в браконьерстве пояснили, что знали об уголовной ответственности за выловленную незаконным способом рыбу, однако надеялись избежать наказания», — также сообщили в ведомстве, отметив, что задержание проходило в рамках оперативно-профилактической операции «Путина».

Возбуждено уголовное дело о незаконном вылове (добыче) водных биоресурсов. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: mvdmedia.ru

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Комментарии (3)

Skazochny
это вам не Сибирь нефтью залить...
onotolich
Одна корюшка 100 рублей стоит?
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