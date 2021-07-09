Жителей Мурманской области задержали по подозрению в незаконном вылове корюшки. Ущерб государству совсем немного не дотянул до миллиона. Подробности 9 июля приводятся на портале «МВД Медиа».



Рыбный промысел в обход закона в акватории озера Имандра организовали двое мужчин. С помощью одной лишь моторной лодки и сети они добыли 7,5 тысячи экземпляров корюшки, причинив государству ущерб на 750 тысяч рублей.