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Террористы пытались украсть радиоактивные материалы в России

Госкорпорация «Росатом» проводила внеплановые проверки на объектах атомной отрасли РФ после получения информации из посольства США о возможных попытках террористов ИГИЛ (организация запрещена и признана террористической в РФ) получить доступ к радиоактивным источникам в стране. Об этом в пятницу, 9 июля, со ссылкой на годовой отчёт «Росатома» сообщает «Интерфакс».

«В сентябре 2020 года на всех ядерных и радиационных объектах отрасли организовано проведение внеплановых целевых проверок объектового контроля состояния систем физической защиты», — цитирует информагентство отчёт «Росатома».

Уточняется, что проверками было отработано обращение МИД России с неофициальным документом посольства США.

Мероприятия «по проверке работоспособности комплексов инженерно-технических средств физической защиты и эффективности действий сил реагирования (совместные тренировки по пресечению действий условных нарушителей)» были проведены во взаимодействии с территориальными органами ФСБ. В отчете отмечается, что «результаты проведенных мероприятий подтвердили готовность систем физической защиты организаций отрасли обеспечить надежную физическую защиту объектов отрасли».

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Ой, да ладно! Потерялся вагон с германским ядерным сырьем на какой-нибудь сортировочной станции. Скорее всего. :)
Skazochny
какие террористы? их в кремле подчуют хлебом солью
266112960
Это доктор Эммет Браун и Марти МакФлай, 88 miles per hour
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