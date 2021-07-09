Террористы пытались украсть радиоактивные материалы в России

Госкорпорация «Росатом» проводила внеплановые проверки на объектах атомной отрасли РФ после получения информации из посольства США о возможных попытках террористов ИГИЛ (организация запрещена и признана террористической в РФ) получить доступ к радиоактивным источникам в стране. Об этом в пятницу, 9 июля, со ссылкой на годовой отчёт «Росатома» сообщает «Интерфакс».
«В сентябре 2020 года на всех ядерных и радиационных объектах отрасли организовано проведение внеплановых целевых проверок объектового контроля состояния систем физической защиты», — цитирует информагентство отчёт «Росатома».
Уточняется, что проверками было отработано обращение МИД России с неофициальным документом посольства США.
Мероприятия «по проверке работоспособности комплексов инженерно-технических средств физической защиты и эффективности действий сил реагирования (совместные тренировки по пресечению действий условных нарушителей)» были проведены во взаимодействии с территориальными органами ФСБ. В отчете отмечается, что «результаты проведенных мероприятий подтвердили готовность систем физической защиты организаций отрасли обеспечить надежную физическую защиту объектов отрасли».