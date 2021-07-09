По ее словам, вырубать деревья начали сегодня возле корпуса № 2 по проспекту Культуры, 22. «Во дворе дома, где детская площадка, при ремонте ТЭЦ сегодня спиливают деревья. При прокладке труб деревья никак не мешают. На каком основании нарушают нашу комфортную среду, превращают наш уютный палисад в пустыню? Сажать-то особо охотников нет. Не помню, чтобы кто-то за последние 10 лет посадил вокруг дома хоть кустик, только пилят и пилят», — написала жительница.

Жители Выборгского района Петербурга попросили губернатора города сохранить деревья на проспекте Культуры, которые решено уничтожить из-за ремонта теплосетей. О ситуации на странице Александра Беглова 9 июля рассказала Лариса Кремленкова.

В ответ на ее обращение комитет по энергетике и инженерному обеспечению сообщил, что деревья указаны в порубочном билете и будут восстановлены. «Пожалуйста, не переживайте! Данные деревья отражены в порубочном билете, следовательно, по итогам выполнения работ они должны быть восстановлены», — сообщили там.



Женщина также обратилась в администрацию района, где ей рассказали, что порубочный билет был выдан ООО «СК Сеть Энерго». Согласно документу, сносу подлежат 24 единицы зеленых насаждений. Из деревьев уничтожат 10 берез, два тополя, клен, иву, две осины и куст розы.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», в настоящий момент, по информации предприятия, на проспекте Культуры проводится реконструкция 2847 метров трубопроводов для повышения надежности и качества теплоснабжения 30 зданий, в том числе 25 жилых домов, трех детских садов и школы.



В предприятии уточнили, что у дома № 22, корпус 2 в зоне реконструкции теплосетей пересадке подлежат два дерева, за снос остальных зеленых насаждений была выплачена компенсация в счет городской казны. Там подтвердили, что всего будет уничтожено 24 насаждения в границах данной территории.

