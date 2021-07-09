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«Спасите наши деревья». На севере Петербурга из-за реконструкции сетей уничтожат два десятка насаждений

Петербуржцы просят спасти два десятка деревьев, подлежащих вырубке из-за ремонта теплосетей

Жители Выборгского района Петербурга попросили губернатора города сохранить деревья на проспекте Культуры, которые решено уничтожить из-за ремонта теплосетей. О ситуации на странице Александра Беглова 9 июля рассказала Лариса Кремленкова.

По ее словам, вырубать деревья начали сегодня возле корпуса № 2 по проспекту Культуры, 22. «Во дворе дома, где детская площадка, при ремонте ТЭЦ сегодня спиливают деревья. При прокладке труб деревья никак не мешают. На каком основании нарушают нашу комфортную среду, превращают наш уютный палисад в пустыню? Сажать-то особо охотников нет. Не помню, чтобы кто-то за последние 10 лет посадил вокруг дома хоть кустик, только пилят и пилят», — написала жительница.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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В ответ на ее обращение комитет по энергетике и инженерному обеспечению сообщил, что деревья указаны в порубочном билете и будут восстановлены. «Пожалуйста, не переживайте! Данные деревья отражены в порубочном билете, следовательно, по итогам выполнения работ они должны быть восстановлены», — сообщили там.

Женщина также обратилась в администрацию района, где ей рассказали, что порубочный билет был выдан ООО «СК Сеть Энерго». Согласно документу, сносу подлежат 24 единицы зеленых насаждений. Из деревьев уничтожат 10 берез, два тополя, клен, иву, две осины и куст розы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», в настоящий момент, по информации предприятия, на проспекте Культуры проводится реконструкция 2847 метров трубопроводов для повышения надежности и качества теплоснабжения 30 зданий, в том числе 25 жилых домов, трех детских садов и школы.

В предприятии уточнили, что у дома № 22, корпус 2 в зоне реконструкции теплосетей пересадке подлежат два дерева, за снос остальных зеленых насаждений была выплачена компенсация в счет городской казны. Там подтвердили, что всего будет уничтожено 24 насаждения в границах данной территории.

Деревья, как подчеркнули в ГУП «ТЭК», были посажены в охранной зоне теплосетей, где запрещено обустраивать зеленые зоны насаждения и возводить постройки. Охранными зонами считаются земельные участки шириной не менее трех метров в каждую сторону от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

«В случае дефекта на таких участках возникает потенциальный риск задержки ремонтных работ из-за необходимости спила дерева. В противном случае специалисты не смогут подобраться к участку трубопровода и своевременно произвести работы по восстановлению теплоснабжения домов и социальных учреждений», — добавили там.

Фото: Читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

lenten
"за снос остальных зеленых насаждений была выплачена компенсация в счет городской казны"
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Ну это совсем другое дело. Местным жителям сразу дышаться легче стало.
Посадить дерево не сложно. Да только в тени его отдыхать будет будущее поколение. При условии, что сейчас это поколение не уничтожит его.
Капитан Очевидность2
"проводится реконструкция 2847 метров трубопроводов для повышения надежности и качества теплоснабжения"

Не удивлюсь ни разу, если уже этой же зимой там рванёт труба.
Капитан Очевидность2
"Пожалуйста, не переживайте! Данные деревья ... по итогам выполнения работ ... должны быть восстановлены"

Вот только срубят уже взрослые и зелёные. А посадят (если, конечно, вообще посадят) молодые, которым расти ещё сто лет придётся.
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