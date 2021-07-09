Жители Выборгского района Петербурга попросили губернатора города сохранить деревья на проспекте Культуры, которые решено уничтожить из-за ремонта теплосетей. О ситуации на странице Александра Беглова 9 июля рассказала Лариса Кремленкова.
По ее словам, вырубать деревья начали сегодня возле корпуса № 2 по проспекту Культуры, 22. «Во дворе дома, где детская площадка, при ремонте ТЭЦ сегодня спиливают деревья. При прокладке труб деревья никак не мешают. На каком основании нарушают нашу комфортную среду, превращают наш уютный палисад в пустыню? Сажать-то особо охотников нет. Не помню, чтобы кто-то за последние 10 лет посадил вокруг дома хоть кустик, только пилят и пилят», — написала жительница.
В ответ на ее обращение комитет по энергетике и инженерному обеспечению сообщил, что деревья указаны в порубочном билете и будут восстановлены. «Пожалуйста, не переживайте! Данные деревья отражены в порубочном билете, следовательно, по итогам выполнения работ они должны быть восстановлены», — сообщили там.
Женщина также обратилась в администрацию района, где ей рассказали, что порубочный билет был выдан ООО «СК Сеть Энерго». Согласно документу, сносу подлежат 24 единицы зеленых насаждений. Из деревьев уничтожат 10 берез, два тополя, клен, иву, две осины и куст розы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», в настоящий момент, по информации предприятия, на проспекте Культуры проводится реконструкция 2847 метров трубопроводов для повышения надежности и качества теплоснабжения 30 зданий, в том числе 25 жилых домов, трех детских садов и школы.
В предприятии уточнили, что у дома № 22, корпус 2 в зоне реконструкции теплосетей пересадке подлежат два дерева, за снос остальных зеленых насаждений была выплачена компенсация в счет городской казны. Там подтвердили, что всего будет уничтожено 24 насаждения в границах данной территории.
Деревья, как подчеркнули в ГУП «ТЭК», были посажены в охранной зоне теплосетей, где запрещено обустраивать зеленые зоны насаждения и возводить постройки. Охранными зонами считаются земельные участки шириной не менее трех метров в каждую сторону от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
«В случае дефекта на таких участках возникает потенциальный риск задержки ремонтных работ из-за необходимости спила дерева. В противном случае специалисты не смогут подобраться к участку трубопровода и своевременно произвести работы по восстановлению теплоснабжения домов и социальных учреждений», — добавили там.