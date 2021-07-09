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Минторг США внес в черный список три российские компании

Министерство торговли США включило в черный список более 30 предприятий и отдельных людей, в том числе из России. По версии американских властей, они пытались приобрести товары, которые противоречат интересам нацбезопасности страны.

Из России в список, опубликованный 9 июля на сайте Федерального реестра США, вошли три компании и три физлица. Речь идет о ООО Teson, OOO Trade-Component и Radiant Group of Companies. Также в перечне указаны Андрей Леонидович Кузнецов, Дмитрий Александрович Кравченко и Маргарита Васильевна Кузнецова.

Судя по открытым данным, Кравченко — генеральный директор ООО Teson, Маргарита и Андрей Кузнецовы — учредители фирмы. В качестве основного вида деятельности компании указана оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием, а также его запасными частями.

По мнению властей США, в черный список они попали из-за «попыток приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Отметим, в 2020-м министерство торговли внесло в аналогичный перечень российские компании «Космос Комплект», «Совтест Комп» и гражданина Ильяса Сабирова.

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