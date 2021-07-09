Минторг США внес в черный список три российские компании

Министерство торговли США включило в черный список более 30 предприятий и отдельных людей, в том числе из России. По версии американских властей, они пытались приобрести товары, которые противоречат интересам нацбезопасности страны.



Из России в список, опубликованный 9 июля на сайте Федерального реестра США, вошли три компании и три физлица. Речь идет о ООО Teson, OOO Trade-Component и Radiant Group of Companies. Также в перечне указаны Андрей Леонидович Кузнецов, Дмитрий Александрович Кравченко и Маргарита Васильевна Кузнецова.

