Безмасочница с жаждой бесчинствовала в кафе под Петербургом. В продавца летели куски асфальта

Категоричный в соблюдении коронавирусных правил персонал привокзального кафе под Петербургом попал под камнепад. Женщина, услышав «без маски не наливаем», начала метать асфальт.



О задержании скандалистки 9 июля сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западу. По данным ведомства, 33-летняя жительница Ленобласти в кафе у вокзала в Гатчине изъявила желание приобрести алкоголь, но без маски в обслуживании ей отказали.



Так и не найдя, чем прикрыть лицо, женщина отыгралась на безапелляционной сотруднице и самом заведении.

