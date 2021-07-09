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Безмасочница с жаждой бесчинствовала в кафе под Петербургом. В продавца летели куски асфальта

Безмасочница задержана за дебош в кафе Гатчины

Категоричный в соблюдении коронавирусных правил персонал привокзального кафе под Петербургом попал под камнепад. Женщина, услышав «без маски не наливаем», начала метать асфальт.

О задержании скандалистки 9 июля сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западу. По данным ведомства, 33-летняя жительница Ленобласти в кафе у вокзала в Гатчине изъявила желание приобрести алкоголь, но без маски в обслуживании ей отказали.

Так и не найдя, чем прикрыть лицо, женщина отыгралась на безапелляционной сотруднице и самом заведении.

«В продавца кафе полетели куски асфальта, а вслед за ними и кулаки злоумышленницы. В результате инцидента потерпевшая получила удар в лицо, а заведению причинен имущественный ущерб в виде разбитой витрины», — рассказали в транспортной полиции.

Следствие Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД на транспорте возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурантку отпустили под обязательство о явке. Максимальная санкция вменяемого ей преступления — до семи лет лишения свободы.

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Комментарии (6)

Skazochny
до семи лет? тут мужу убившему жену шесть дали)))
Cashmare
девушка-скрепер, или скрейпер, кому как нравится
sakorol
так она наверно привитая была, ей без маски можно
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