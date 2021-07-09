Безмасочница с жаждой бесчинствовала в кафе под Петербургом. В продавца летели куски асфальта

Категоричный в соблюдении коронавирусных правил персонал привокзального кафе под Петербургом попал под камнепад. Женщина, услышав «без маски не наливаем», начала метать асфальт.
О задержании скандалистки 9 июля сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западу. По данным ведомства, 33-летняя жительница Ленобласти в кафе у вокзала в Гатчине изъявила желание приобрести алкоголь, но без маски в обслуживании ей отказали.
Так и не найдя, чем прикрыть лицо, женщина отыгралась на безапелляционной сотруднице и самом заведении.
«В продавца кафе полетели куски асфальта, а вслед за ними и кулаки злоумышленницы. В результате инцидента потерпевшая получила удар в лицо, а заведению причинен имущественный ущерб в виде разбитой витрины», — рассказали в транспортной полиции.
Следствие Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД на транспорте возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурантку отпустили под обязательство о явке. Максимальная санкция вменяемого ей преступления — до семи лет лишения свободы.