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В квартире у блокадницы после соседского ремонта пошли трещинами стены и потолок. СКР этого не простил

СКР возбудил дело после повреждения квартиры блокадницы на 1 млн рублей

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которых пострадала квартира пенсионерки-блокадницы.

Как сообщили 9 июля в СКР, в начале этого года жилец квартиры одного из домов на улице Куйбышева в Петроградском районе города затеял ремонт. Он полностью демонтировал жилое помещение и осуществил его перепланировку, которая решением суда была признана незаконной.

В результате пострадала пожилая соседка, живущая этажом ниже. У неё в квартире после соседского ремонта по периметру помещения пошли трещины, обрушилась штукатурка потолка, отслоились по вертикали перегородки, были доведены до аварийного состояния перекрытия. Всё это повлекло финансовый ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей.

Как уточнили в Следственном комитете, в настоящее время ущерб семье женщины-блокадницы уже возмещён. Также решён вопрос о проведении ремонта в поврежденной квартире. Расследование уголовного дела тем не менее продолжается.

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Комментарии (2)

260637631
любит наш народ всякое говно. выкидывать на ремонт 3-4 ляма и потом платить еще за нанесенный ущерб и все потому что дизайнеры развели на красивые картинки
SNOW
"полностью демонтировал жилое помещение" - это как?
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