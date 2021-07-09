В квартире у блокадницы после соседского ремонта пошли трещинами стены и потолок. СКР этого не простил

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которых пострадала квартира пенсионерки-блокадницы.



Как сообщили 9 июля в СКР, в начале этого года жилец квартиры одного из домов на улице Куйбышева в Петроградском районе города затеял ремонт. Он полностью демонтировал жилое помещение и осуществил его перепланировку, которая решением суда была признана незаконной.



В результате пострадала пожилая соседка, живущая этажом ниже. У неё в квартире после соседского ремонта по периметру помещения пошли трещины, обрушилась штукатурка потолка, отслоились по вертикали перегородки, были доведены до аварийного состояния перекрытия. Всё это повлекло финансовый ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей.

