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«Карлсону» не помогло сотрудничество с Ургантом. Петербургский суд запретил ещё один руферский сайт

Петербургский суд запретил сайт с прогулками по крышам

Петербургская прокуратура потребовала запретить очередную ссылку с предложением прогуляться по городским крышам. Подробности 9 июля приводит объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Сотрудник надзорного ведомства просил признать запрещённой к распространению информацию, размещённую на сайте «Карлсон Гид», так как она формирует положительное отношение несовершеннолетних к субкультуре «руфинг». При этом доступ к ней свободен для всех без исключения.

«Фонтанка» прошла по ссылке и присмотрелась к предложению. Владельцы интернет-ресурса предлагают его посетителям широкий спектр досуга на городских крышах, отмечая, что уже много лет сотрудничают с программой «Вечерний Ургант», помогая в организации шоу с панорамным видом на город на Неве.

Октябрьский районный суд указал, что подобное экстремальное увлечение связано с риском для жизни, и удовлетворил требования прокурора.

Виртуальная борьба с сайтами о руфинге и зацепинге ведётся давно. Так, с начала этого года было заблокировано около сотни интернет-ресурсов, которые рассказывают об экстремальных увлечениях. О том, как запрещают экскурсии по петербургским крышам, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

Денис Юсупов
Предлагаю прокуратуре на этом не останавливаться и запретить ещё в окна выглядывать всем, живущим выше второго этажа.
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