«Карлсону» не помогло сотрудничество с Ургантом. Петербургский суд запретил ещё один руферский сайт

Петербургская прокуратура потребовала запретить очередную ссылку с предложением прогуляться по городским крышам. Подробности 9 июля приводит объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Сотрудник надзорного ведомства просил признать запрещённой к распространению информацию, размещённую на сайте «Карлсон Гид», так как она формирует положительное отношение несовершеннолетних к субкультуре «руфинг». При этом доступ к ней свободен для всех без исключения.



«Фонтанка» прошла по ссылке и присмотрелась к предложению. Владельцы интернет-ресурса предлагают его посетителям широкий спектр досуга на городских крышах, отмечая, что уже много лет сотрудничают с программой «Вечерний Ургант», помогая в организации шоу с панорамным видом на город на Неве.

