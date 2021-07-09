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«То горячий, то холодный, то встает по ночам». В Петербурге приговорили мужчину за убийство супруги из-за отсутствия сердечной теплоты

В Петербурге суд признал виновным мужчину, обвиняемого в убийстве жены

Сестрорецкий районный суд Петербурга огласил приговор Владимиру Ильченко. Мужчину признали виновным в смерти супруги.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 июля, убийство произошло в ночь с 8 на 9 августа прошлого года. Женщина скончалась от не менее чем пяти ударов ножом в область груди, левого плеча и спины.

В ходе судебных заседаний Ильченко признал вину и рассказал, что напряженные отношения в семье возникли задолго до трагического момента. Жена сомневалась в преданности супруга, постепенно они стали все больше отдаляться друг от друга.

«Первый конфликт у них произошел в 2015-м, когда он ей позвонил и спросил, как там Лариса, коллега по работе, жена ответила, что ею он не интересуется, а интересуется только Ларисой. <...> Они стали спать раздельно, так как жену раздражало, что он был то горячий, то холодный, то встает по ночам. Жена беспочвенно обвиняла его в изменах. Супружеский долг был скучен. С 2019 года у него началась бессонница из-за того, что рушатся семейные отношения. В мае 2020-го произошел очередной скандал. Тогда Ильченко понял, что начинает терять контроль над собой», — процитировали в пресс-службе показания обвиняемого.

Мужчина пытался вернуть потерянную связь, но попытки оказались безуспешными. Его моральное состояние, уверял судью Ильченко, продолжало ухудшаться, что и поспособствовало печальной развязке семейной истории.

В итоге суд назначил Ильченко наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии строгого режима. Помимо этого, с него взыскали компенсацию за материальный вред в размере 130 350 рублей, за моральный — 1,5 миллиона рублей.

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Комментарии (16)

daisychain
"То холодный, то горячий, то встаёт, то не встаёт".
Гражданкa
почему нельзя просто перестать быть семьей? разъехаться? обязательно надо допсиховаться до ручки?
Rovesnik_Kommunizma
Вася, милый, за што? Не чавкай.
"А, впрочем, наплевать - все там будем." (с) Д.Мережковский, Царство Зверя
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