«То горячий, то холодный, то встает по ночам». В Петербурге приговорили мужчину за убийство супруги из-за отсутствия сердечной теплоты

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 июля, убийство произошло в ночь с 8 на 9 августа прошлого года. Женщина скончалась от не менее чем пяти ударов ножом в область груди, левого плеча и спины.



В ходе судебных заседаний Ильченко признал вину и рассказал, что напряженные отношения в семье возникли задолго до трагического момента. Жена сомневалась в преданности супруга, постепенно они стали все больше отдаляться друг от друга.



«Первый конфликт у них произошел в 2015-м, когда он ей позвонил и спросил, как там Лариса, коллега по работе, жена ответила, что ею он не интересуется, а интересуется только Ларисой. <...> Они стали спать раздельно, так как жену раздражало, что он был то горячий, то холодный, то встает по ночам. Жена беспочвенно обвиняла его в изменах. Супружеский долг был скучен. С 2019 года у него началась бессонница из-за того, что рушатся семейные отношения. В мае 2020-го произошел очередной скандал. Тогда Ильченко понял, что начинает терять контроль над собой», — процитировали в пресс-службе показания обвиняемого.

