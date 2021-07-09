Неосторожный заплыв в канале Грибоедова в центре Петербурга стоил жизни мужчине. Судя по записи с уличной камеры, в воде он мог оказаться не один.



Как стало известно «Фонтанке», спасателей на набережную вызвали незадолго до девяти часов утра 9 июля. Звонивший рассказал, что в районе дома № 30-32 в воде человек, ему необходима помощь.