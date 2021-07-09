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Мужчина утонул в центре Петербурга. Падение утомлённого солнцем в воду сняла камера

Падение мужчины в канал Грибоедова попало на видео

Неосторожный заплыв в канале Грибоедова в центре Петербурга стоил жизни мужчине. Судя по записи с уличной камеры, в воде он мог оказаться не один.

Как стало известно «Фонтанке», спасателей на набережную вызвали незадолго до девяти часов утра 9 июля. Звонивший рассказал, что в районе дома № 30-32 в воде человек, ему необходима помощь.

Через двадцать минут в канал Грибоедова ныряли водолазы. На глубине трёх метров нашли мужчину в брюках и с голым торсом. Он был уже мёртв. На вид погибшему около 45 лет, личность предстоит установить полицейским.

Место, с которого он мог угодить в воду, находится в поле зрения камеры. Незадолго до девяти часов утра она запомнила двоих мужчин, пристроившихся на лестнице в поисках прохлады. Один в белье, второй в расстёгнутой рубашке. В какой-то момент оба приблизились к воде. Первый, присев, окунал руки, второй рухнул в канал лицом вперёд. Его приятель не отличился быстротой реакции, продолжая смотреть на водную гладь. Возможно, что он нырнул следом, убедившись, что спутник не может выбраться сам.

«Фонтанка» запросила у экстренных служб города подробности случившегося.

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Комментарии (6)

Cвифт
... в конце видео он вроде вынырнул, видны всплески.
Steam
Больше похоже, что сознание потерял
265078381
Естественный отбор. В этом районе коммуналки нищебродов и алкашей. Всёравно жалко, ещё бы пожил….
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