Неосторожный заплыв в канале Грибоедова в центре Петербурга стоил жизни мужчине. Судя по записи с уличной камеры, в воде он мог оказаться не один.
Как стало известно «Фонтанке», спасателей на набережную вызвали незадолго до девяти часов утра 9 июля. Звонивший рассказал, что в районе дома № 30-32 в воде человек, ему необходима помощь.
Через двадцать минут в канал Грибоедова ныряли водолазы. На глубине трёх метров нашли мужчину в брюках и с голым торсом. Он был уже мёртв. На вид погибшему около 45 лет, личность предстоит установить полицейским.
Место, с которого он мог угодить в воду, находится в поле зрения камеры. Незадолго до девяти часов утра она запомнила двоих мужчин, пристроившихся на лестнице в поисках прохлады. Один в белье, второй в расстёгнутой рубашке. В какой-то момент оба приблизились к воде. Первый, присев, окунал руки, второй рухнул в канал лицом вперёд. Его приятель не отличился быстротой реакции, продолжая смотреть на водную гладь. Возможно, что он нырнул следом, убедившись, что спутник не может выбраться сам.
«Фонтанка» запросила у экстренных служб города подробности случившегося.