Подростки выбежали из леса и начали палить из ружей у детского палаточного лагеря. СК организовал проверку

В Новосибирской области подростки выбежали из леса на базу палаточного лагеря и начали палить в небо из ружей. Произошедшее напугало отдыхающих детей и взрослых.



В СК по Новосибирской области организовали проверку после того, как в понедельник, 5 июля, четверо подростков ворвались в палаточный лагерь в селе Корнилово и начали стрелять в воздух из ружей. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе ведомства.



По предварительным данным, в полевом лагере находились полсотни несовершеннолетних. Выбежавшие из леса незнакомцы начали палить в небо и напугали как детей, так и взрослых. Информацию об инциденте распространили СМИ, после чего ею заинтересовался Следственный комитет.

