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Подростки выбежали из леса и начали палить из ружей у детского палаточного лагеря. СК организовал проверку

У палаточного лагеря под Новосибирском несколько подростков устроили стрельбу из ружей

В Новосибирской области подростки выбежали из леса на базу палаточного лагеря и начали палить в небо из ружей. Произошедшее напугало отдыхающих детей и взрослых.

В СК по Новосибирской области организовали проверку после того, как в понедельник, 5 июля, четверо подростков ворвались в палаточный лагерь в селе Корнилово и начали стрелять в воздух из ружей. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в полевом лагере находились полсотни несовершеннолетних. Выбежавшие из леса незнакомцы начали палить в небо и напугали как детей, так и взрослых. Информацию об инциденте распространили СМИ, после чего ею заинтересовался Следственный комитет.

«Вести Новосибирск» отмечают, что неподалеку от лагеря проходили учения у юнармейцев. У участников этих занятий, как рассказал изданию руководитель военно-патриотического клуба «Юный армеец» Сергей Космовский, было охолощенное оружие — несколько автоматов Калашникова и ручных пулеметов Калашникова.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 213 (хулиганство) УК РФ.

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Комментарии (1)

Skazochny
ага, виноваты компутырные игры
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