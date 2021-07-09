Подростки выбежали из леса и начали палить из ружей у детского палаточного лагеря. СК организовал проверку

В Новосибирской области подростки выбежали из леса на базу палаточного лагеря и начали палить в небо из ружей. Произошедшее напугало отдыхающих детей и взрослых.
В СК по Новосибирской области организовали проверку после того, как в понедельник, 5 июля, четверо подростков ворвались в палаточный лагерь в селе Корнилово и начали стрелять в воздух из ружей. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, в полевом лагере находились полсотни несовершеннолетних. Выбежавшие из леса незнакомцы начали палить в небо и напугали как детей, так и взрослых. Информацию об инциденте распространили СМИ, после чего ею заинтересовался Следственный комитет.
«Вести Новосибирск» отмечают, что неподалеку от лагеря проходили учения у юнармейцев. У участников этих занятий, как рассказал изданию руководитель военно-патриотического клуба «Юный армеец» Сергей Космовский, было охолощенное оружие — несколько автоматов Калашникова и ручных пулеметов Калашникова.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 213 (хулиганство) УК РФ.