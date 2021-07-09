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Пассажир без маски взял в плен самолёт в Петербург и попал на видео. Упрямство довело до уголовного дела

С самолёта Дагестан — Петербург сняли дебошира без маски

В Петербург не пустили агрессивного безмасочника, которого упрашивали прикрыться сначала пассажиры, а потом и полиция. Финал почти часовых уговоров 9 июля показали в инстаграме паблика «ЧП Кавказ».

Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, инцидент на борту рейса Махачкала — Петербург произошёл ещё 6 июля. Полицию на борт пригласил командир, заявивший, что самолёт не взлетит, пока один из пассажиров нарушает правила.

Вид людей в погонах строптивца не усмирил. В ведомстве сообщают, что он внезапно нанёс один удар головой в область лица младшего инспектора.

В транспортной полиции региона в то же самое время опубликовали релиз, в котором сообщили, что с самолёта сняли 29-летнего жителя Махачкалы, который отказался надевать маску. Ему вручили протоколы по статьям о нарушении коронавирусных правил и правил поведения на транспорте, в СК передали материал о нападении на полицейского. Рейс, который упомянут в релизе, летел в Москву.

В Следственном комитете «Фонтанке» сообщили, что речь практически наверняка идёт об одном и том же случае. В их релизе административное нарушение — это также отказ надеть маску, но рейс был всё же в Петербург. 6 июля в Северную столицу летали самолёты Red Wings, «России» и «Победы». Последний опоздал на 40 минут.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о насилии над представителем власти (ст. 318 УК).

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Комментарии (4)

Laska77
Одна в Архангельске довыёживалась: " вечером 10 мая в помещении ТЦ "Сафари" в Архангельске, полицейские ППС выявили женщину, которая находилась в общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обвиняемая сначала в грубой форме отказалась выполнить законные требования сотрудников полиции и надеть маску, после чего нанесла сотруднику полиции не менее пяти ударов руками в область головы.. Противоправные действия нарушительницы были пресечены.
В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемая воздержалась от дачи показаний.
Буйной антимасочнице грозит до пяти лет лишения свободы".
michailPotapov
нужно срочно чипировать Антиваксеров и рассадить по контрационным экологичным лагерям под эгидой ВОЗ и Роспотребнадзора . Тогда настанет рай на земле.
Николай Мал
Есть такой рейс? Дагестан - Петербург? Тогда и Дальний восток - Петербург должен быть. Ну и в целом Кавказ-Петербург.
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