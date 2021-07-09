В Петербург не пустили агрессивного безмасочника, которого упрашивали прикрыться сначала пассажиры, а потом и полиция. Финал почти часовых уговоров 9 июля показали в инстаграме паблика «ЧП Кавказ».



Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, инцидент на борту рейса Махачкала — Петербург произошёл ещё 6 июля. Полицию на борт пригласил командир, заявивший, что самолёт не взлетит, пока один из пассажиров нарушает правила.

Вид людей в погонах строптивца не усмирил. В ведомстве сообщают, что он внезапно нанёс один удар головой в область лица младшего инспектора.