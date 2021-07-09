В Петербург не пустили агрессивного безмасочника, которого упрашивали прикрыться сначала пассажиры, а потом и полиция. Финал почти часовых уговоров 9 июля показали в инстаграме паблика «ЧП Кавказ».
Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, инцидент на борту рейса Махачкала — Петербург произошёл ещё 6 июля. Полицию на борт пригласил командир, заявивший, что самолёт не взлетит, пока один из пассажиров нарушает правила.
Вид людей в погонах строптивца не усмирил. В ведомстве сообщают, что он внезапно нанёс один удар головой в область лица младшего инспектора.
В транспортной полиции региона в то же самое время опубликовали релиз, в котором сообщили, что с самолёта сняли 29-летнего жителя Махачкалы, который отказался надевать маску. Ему вручили протоколы по статьям о нарушении коронавирусных правил и правил поведения на транспорте, в СК передали материал о нападении на полицейского. Рейс, который упомянут в релизе, летел в Москву.
В Следственном комитете «Фонтанке» сообщили, что речь практически наверняка идёт об одном и том же случае. В их релизе административное нарушение — это также отказ надеть маску, но рейс был всё же в Петербург. 6 июля в Северную столицу летали самолёты Red Wings, «России» и «Победы». Последний опоздал на 40 минут.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о насилии над представителем власти (ст. 318 УК).