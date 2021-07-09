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Музыкальный дурман. В Петербурге задержали мужчину, отправившего в Иркутск посылку с наркотиками

Почти килограмм наркотика нашли в акустических колонках в аэропорту в Петербурге

Сотрудники транспортной полиции изъяли почти 1,5 кг наркотиков после обнаружения странной посылки в Пулково.

Как сообщает пресс-служба ведомства 9 июля, в почтовом отделении, расположенном на территории аэропорта Пулково, сотрудники полиции нашли интересную посылку, которую 26-летний житель Петербурга отправил в Иркутск. В ней были акустические колонки с начинкой: вместо проводов силовики нашли 800 граммов наркотика растительного происхождения.

В ходе обыска в квартире у отправителя обнаружилось еще около 500 граммов наркотика. Его, по предварительной информации, хозяин квартиры собирался продавать на территории Петербурга и области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Суд отправил молодого человека в следственный изолятор.

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