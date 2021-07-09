Музыкальный дурман. В Петербурге задержали мужчину, отправившего в Иркутск посылку с наркотиками

Сотрудники транспортной полиции изъяли почти 1,5 кг наркотиков после обнаружения странной посылки в Пулково.



Как сообщает пресс-служба ведомства 9 июля, в почтовом отделении, расположенном на территории аэропорта Пулково, сотрудники полиции нашли интересную посылку, которую 26-летний житель Петербурга отправил в Иркутск. В ней были акустические колонки с начинкой: вместо проводов силовики нашли 800 граммов наркотика растительного происхождения.



В ходе обыска в квартире у отправителя обнаружилось еще около 500 граммов наркотика. Его, по предварительной информации, хозяин квартиры собирался продавать на территории Петербурга и области.

