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В Роспотребнадзоре рассказали, люди какого возраста наиболее уязвимы для COVID-19. Пенсионеров среди них не оказалось

Глава Роспотребнадзора объяснила, людям какого возраста легче всего заболеть ковидом

Наиболее уязвимая группа населения для COVID-19 — люди от 18 до 49 лет. Об этом 9 июля в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, люди в этом возрасте наиболее активны: они много контактируют, ездят в общественном транспорте, ходят на работу и общаются с людьми в нерабочее время.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что почти половина всех заражающихся сегодня «подхватывают» инфекцию в кругу семьи или друзей.

Ранее «Фонтанка» писала, что за последние сутки в Петербурге заболел 1 951 местный житель, поправиться удалось 3 868 горожанам. Между тем в Северной столице развернуты 11 500 коронавирусных коек, 10 % из них остаются свободными.

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Комментарии (8)

Skazochny
последний абзац это полный абзац
261847251
Т.е. не "люди какого возраста", а "люди какого жизненного уклада".
Nurofen
прочитал, чуть со сутула не упал. Я придумал следующую конспирологическую теорию (шутка), решило мировое правительство уменьшить население планеты выпустили ковид, не сработало решили убить всех прививками и поручили всем правительствам стран прививать всех и все, наш -же президент не лыком шит и устроил эту муть так чтобы отчитаться перед главными о том, что все делают чтобы привить народ законы пишут с телека говорят и в то-же время все возможное чтобы народ не верил в прививки. Иначе объяснить происходящее невозможно. Хотя еще одна версия, что просто прививки не успевают выпускать чтобы привить всех желающих.
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