В Роспотребнадзоре рассказали, люди какого возраста наиболее уязвимы для COVID-19. Пенсионеров среди них не оказалось

Наиболее уязвимая группа населения для COVID-19 — люди от 18 до 49 лет. Об этом 9 июля в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По её словам, люди в этом возрасте наиболее активны: они много контактируют, ездят в общественном транспорте, ходят на работу и общаются с людьми в нерабочее время.



Глава Роспотребнадзора также добавила, что почти половина всех заражающихся сегодня «подхватывают» инфекцию в кругу семьи или друзей.

