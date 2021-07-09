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«Увеличивается количество пациентов с тяжелым течением». 5 тысяч россиян находятся в реанимации с COVID-19

В России занято 22% реанимационных коек

В России занято больше 20 процентов реанимационных коек для коронавирусных пациентов. Их становится больше.

«Мы видим, что по стране увеличивается количество пациентов с тяжелым течением и в реанимационных отделениях сегодня находится почти 5 тысяч пациентов, нуждающихся в реанимационной защите», — цитирует 9 июля заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, этот показатель равен 22% реанимационной коечной сети, которую он охарактеризовал как «достаточную».

Глава Минздрава сообщил, что всего в стране развернуто 220 тысяч коек. 770 тысяч россиян «получают в настоящее время лечение от коронавирусной инфекции».

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Комментарии (5)

mik70
А чем лечат то? Кто знает название лекарста?
юрец_огурец
5 тысяч на 140 млн населения. И это эпидемия, требующая 100% вакцинации населения? Бред.
тов
Как вакцинация началась, так и случаи стали чаще и тяжелее.

Но хорошо бы внести ясность, пик все-таки пройден или наоборот?

Впрочем, у тех, укого 711 заболевших занимают 10000 больничных коек, спрашивать бесполезно. Они арифметику выгибают в направлении полученного приказа.
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