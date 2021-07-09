«Увеличивается количество пациентов с тяжелым течением». 5 тысяч россиян находятся в реанимации с COVID-19

В России занято больше 20 процентов реанимационных коек для коронавирусных пациентов. Их становится больше.

«Мы видим, что по стране увеличивается количество пациентов с тяжелым течением и в реанимационных отделениях сегодня находится почти 5 тысяч пациентов, нуждающихся в реанимационной защите», — цитирует 9 июля заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, этот показатель равен 22% реанимационной коечной сети, которую он охарактеризовал как «достаточную».

Глава Минздрава сообщил, что всего в стране развернуто 220 тысяч коек. 770 тысяч россиян «получают в настоящее время лечение от коронавирусной инфекции».