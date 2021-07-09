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«Акцент» уложил «Дастера» загорать на перекрестке Просвещения и Руставели

Легковой автомобиль перевернул на крышу кроссовер на севере Петербурга

ДТП с «перевертышем» осложняет движение на одном из перекрестков Калининского района Петербурга днем 9 июля. Кроссоверу при падении приплющило крышу на один бок.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руставели столкнулись автомобили Hyundai Accent и Renault Duster. От удара «Рено» перевернулся на крышу. На фото с места аварии видно, что со стороны переднего пассажира кроссоверу вдавило крышу почти до середины двери.

По словам очевидца Алексея, участники ДТП «вроде все без серьезных ушибов». Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 12:30 и обошлась без пострадавших.

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Комментарии (1)

Wert
Эй, у Фонтана! Не надоело про ДТП писать? Мне читать надоело!
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