ДТП с «перевертышем» осложняет движение на одном из перекрестков Калининского района Петербурга днем 9 июля. Кроссоверу при падении приплющило крышу на один бок.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руставели столкнулись автомобили Hyundai Accent и Renault Duster. От удара «Рено» перевернулся на крышу. На фото с места аварии видно, что со стороны переднего пассажира кроссоверу вдавило крышу почти до середины двери.