Пермский «немхат» привезет в Петербург «Я танцую, пока ты смотришь на меня»

12 июля на площадке «Скороход» покажут спектакль пермского театрального коллектива «немхат» «Я танцую, пока ты смотришь на меня».
После февральской премьеры спектакля «Пермское море», где исследуется тема миграции молодежи из родного края, о «немхате» написали практически все театральные критики. Местом действия «Моря» служит бассейн, два десятка актеров (одни плавают по дорожкам, другие ждут их на берегу) рассказывают о мечтах и страхах, а заодно анализируют физические особенности друг друга.
Пластический спектакль «Я танцую, пока ты смотришь на меня», который привезут в Петербург, не требует столь специфического пространства и может быть адаптирован, вероятно, под любую площадку. 16 перформеров танцуют под свои любимые треки, а публика получает возможность увидеть 16 уникальных, неповторимых эпизодов. Важной здесь становится не точность хореографического рисунка, которого попросту не существует, а сиюминутность переживаемых чувств и эмоций. У зрителей — позиция наблюдателей, которые могут коммуницировать с исполнителями и смотреть, как созидается новое пространство, в котором находятся лишь человек и траектория его тела, его потребность в движении, его желание станцевать о чем-то. Часть артистов приедут из Перми, но большую часть набрали в Петербурге.
«Каждый рассказывает свою уникальную историю, рожденную здесь и сейчас, свидетелем и частью которой вы станете. Это балет, где нет поставленной хореографии. Среди танцующих — люди без специального образования и постоянные перформеры «немхата», — поясняет режиссер спектакля Александр Шумилин.
Начало в 20:00.
16+
Наталия Эфендиева