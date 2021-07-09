Пермский «немхат» привезет в Петербург «Я танцую, пока ты смотришь на меня»

После февральской премьеры спектакля «Пермское море», где исследуется тема миграции молодежи из родного края, о «немхате» написали практически все театральные критики. Местом действия «Моря» служит бассейн, два десятка актеров (одни плавают по дорожкам, другие ждут их на берегу) рассказывают о мечтах и страхах, а заодно анализируют физические особенности друг друга.

Пластический спектакль «Я танцую, пока ты смотришь на меня», который привезут в Петербург, не требует столь специфического пространства и может быть адаптирован, вероятно, под любую площадку. 16 перформеров танцуют под свои любимые треки, а публика получает возможность увидеть 16 уникальных, неповторимых эпизодов. Важной здесь становится не точность хореографического рисунка, которого попросту не существует, а сиюминутность переживаемых чувств и эмоций. У зрителей — позиция наблюдателей, которые могут коммуницировать с исполнителями и смотреть, как созидается новое пространство, в котором находятся лишь человек и траектория его тела, его потребность в движении, его желание станцевать о чем-то. Часть артистов приедут из Перми, но большую часть набрали в Петербурге.

«Каждый рассказывает свою уникальную историю, рожденную здесь и сейчас, свидетелем и частью которой вы станете. Это балет, где нет поставленной хореографии. Среди танцующих — люди без специального образования и постоянные перформеры «немхата», — поясняет режиссер спектакля Александр Шумилин.