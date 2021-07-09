Краснодарский край пустит и привьет. Туристов на российском юге ждут, готовя шприцы

Власти Краснодарского края ужесточили правила въезда на территорию для туристов. Без сертификата о вакцинации можно приехать только на три дня.

О новых правилах 9 июля рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Приехать на курорты все еще можно с отрицательным ПЦР-тестом. Однако этого хватит максимум на три дня отпуска. В этот срок с момента приезда отдыхающие должны сделать прививку от коронавируса в местных медпунктах. «Уже направили письмо на уровень Федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины. Решение поддержала и главный санитарный врач края Мария Потемкина», — отметил Кондратьев.