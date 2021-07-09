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Краснодарский край пустит и привьет. Туристов на российском юге ждут, готовя шприцы

На курорты Краснодарского края пустят без прививки, но загонят к вакцинаторам по приезде

Власти Краснодарского края ужесточили правила въезда на территорию для туристов. Без сертификата о вакцинации можно приехать только на три дня.

О новых правилах 9 июля рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Приехать на курорты все еще можно с отрицательным ПЦР-тестом. Однако этого хватит максимум на три дня отпуска. В этот срок с момента приезда отдыхающие должны сделать прививку от коронавируса в местных медпунктах. «Уже направили письмо на уровень Федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины. Решение поддержала и главный санитарный врач края Мария Потемкина», — отметил Кондратьев.

Ограничения начнут действовать с 1 августа.

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Комментарии (6)

SERGEY111
Совсем надо быть идиотом чтобы поехать туда в отпуск , сделать прививку и проваляться с температурой как раз до конца отпуска - просто шикарный отдых .
anika
Так говорили же, что антитела через 42 примерно вырабатываются. Смысл прививки перед въездом, если они всё это время будут всё равно как и без прививки?
sench99
Пошли они в трубу носом со своим "югом"..Пусть банкротятся.
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