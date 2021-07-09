Невестка экс-главы РЖД Якунина займется ресторанным бизнесом в Петербурге

Невестка бывшего главы РЖД Владимира Якунина Дарина открыла ресторанную компанию в Петербурге. Она зарегистрирована в доме на Большом проспекте Петроградской стороны.
Изменения в системе СПАРК 9 июля заметил портал «МБХ-медиа». Дарина Якунина 8 июля зарегистрировала ООО «Леттерс», занимающееся ресторанами и кафе. Юридический адрес компании — Большой проспект Петроградской стороны, 102. Этот дом построен в начале ХХ века и является памятником регионального значения.
Гендиректором «Леттерс» стал Олег Филиппов. Он руководит и другими компаниями супруги младшего сына экс-главы РЖД Виктора Якунина. Ей также принадлежит компания «Эн», занимающаяся покупкой и продажей недвижимости, и две издательские фирмы — «Поляндрия ноу эйдж» и «Поляндрия принт». Выручка последней в 2020 году составила 94 млн рублей. Кроме того, до февраля 2021 года Якунина владела компанией по продаже цветов и ювелирных изделий «Сполуслова».