Серьезная авария с участием рейсового автобуса произошла утром 9 июля в Краснодарском крае. Травмы получили больше десятка человек, в том числе дети. Вылетевший с дороги автобус повис на мосту.
Как сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю, около 9 часов утра на Армянской улице поселка Барановка в Хостинском районе города Сочи водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai Porter. От удара автобус вылетел в кювет. Судя по кадрам с места ДТП, он повис на пешеходном мостике, а грузовик опрокинулся на бок на дороге.
«Технически автобус исправен, с тормозами всё в порядке. Водитель растерялся, не справился с управлением, сама машина исправна», — рассказал ТАСС гендиректор перевозчика ООО «Бумер» Акоп Захарьян. Автобус работал по городскому маршруту со всеми необходимыми документами, добавил он.
В автобусе в момент ДТП находились 30 человек. В результате аварии, по предварительным данным полиции, пострадали 12 человек. Из них трое — несовершеннолетние, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи. Некоторым пострадавшим помощь оказали на месте, а часть доставили в больницы.