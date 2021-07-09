Редкий шанс — в знаменитом ЖК «2-я Березовая аллея, 19» на Каменном острове, где проживают сильные российского мира, появилось предложение о продаже одной из двадцати квартир.

На продажу выставили двусторонний четырехуровневый таунхаус общей площадью 442 кв. м, наверное, в самом элитном жилом комплексе Петербурга — «2-я Березовая аллея, 19». В этом здании обитатели — под стать друг другу. Например, недвижимостью там владеют экс-супруга миллиардера Алексея Мордашова Елена, совладелец Банка «Россия» Николай Шамалов, президент «БТК групп» Таймураз Боллоев, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Сергей Фурсенко, владелец «Пассажа» Валерий Зеленский.



В предложенном к покупке таунхаусе 4 спальни, столько же ванных комнат. На цокольном этаже — СПА-зона, подсобные, хозяйственные помещения, отдельный гаражный бокс. Первый этаж — он расположен на уровне стилобата во внутреннем дворе — гостиная с открытой террасой, кухня-столовая и парадный вход. Второй и третий этажи: спальни, кабинет и библиотека. Цена предложения стремится к 300 млн рублей и превышает 650 тысяч за «квадрат».

Известно, что это здание возвела «Балтийская строительная компания». Проект — воссоздание внешнего исторического облика зданий и ландшафта. Рядом — парк «Тихий отдых». Ближайшее соседство — госдачи К-3 и К-1, резиденция митрополита Петербургского и Ладожского и один из самых элитных домов — «Возрождение» на 2-й Березовой аллее, 13–15. Кстати, председателем ТСЖ этого комплекса в свое время был Колесников.

Указанный метраж — 442 «квадрата» имеет только одна квартира, номер 7. Согласно выписке из Росреестра, жилплощадь в настоящее время принадлежит Сергею Владимировичу Колесникову. По данным «Фонтанки», это тот самый Колесников, первым поведавший миру об объекте в Геленджике.



СКРИНЫ ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ



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В настоящее время Сергей Колесников является банкротом. Иск о признании несостоятельным в июле 2019 года подал его партнер по бизнесу Евгений Агеенко. В августе того же года суд признал предпринимателя банкротом и ввел процедуру реализации имущества сроком на полгода. Спустя пару месяцев апелляция частично отменила решение нижестоящей инстанции: заменила реализацию собственности бизнесмена на реструктуризацию задолженности. А 18 июня 2021 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд снова признал предпринимателя банкротом.

Еще в ноябре 2019 года в реестре сведений о банкротствах был опубликован список имущества должника на тот момент: имущественные права требования выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале компании «Пента» в размере 35 % в связи с выходом из состава участников ООО, 50-процентная доля в уставном капитале холдинга «Петромед», 37,5 % в компании «Эверест», 20 % в ООО «Ньюформ», аналогичная доля в «Ньюформ Плюс» и две квартиры в элитном доме на 2-й Березовой аллее. Одна площадью 444,7 кв м, вторая — 442 «квадрата». В первом случае таким метражом в ЖК обладают 2 объекта (Колесникову, следует из выписки Росреестра, принадлежит квартира № 6 аналогичного размера), а во втором случае — одна, это квартира № 7 . Собственность на первую Колесников зарегистрировал в 2004 году, на вторую — в 2005-м. В 19-м суд наложил запрет на проведение сделок с этой недвижимостью.



Всего кредиторов трое: сам Агеенко, компания «Пента» и ФНС. Сейчас компания «Ньюформ» перешла в его полное владение. Также он значится гендиректором «Ньюформ Плюс», правда, с пометкой, что «сведения признаны недостоверными ФНС».

Колесников с Агеенко судились в петербургском арбитраже с 2017 года. Из-за компании «Пента», которая тогда называлась «Оторус», а руководил ей Агеенко, владевший на тот момент 65 % компании. Первый иск, в котором Колесников требовал исключить ответчика из состава участников ООО с выплатой действительной стоимости своей доли. Заявитель утверждал, что его не допускают к управлению, не выплачивают дивиденды, не предоставляют документы о деятельности компании, а также что фирма проводит заведомо невыгодные сделки. Суд счел, что истец не представил доказательств, и в сентябре 2017 года отказал в удовлетворении иска. Безуспешной осталась и попытка Колесникова оспорить сделку купли-продажи недвижимости между компанией и частным лицом.

Один процесс не завершился до сих пор. В 2020 году Колесников пытался оспорить уже выход Агеенко из «Пенты» в одностороннем порядке (сейчас компанией владеет Агеенко Диана Евгеньевна — 35 % , остальным — сама «Пента»). Истец проиграл в двух инстанциях, а 25 августа 2021 года состоится первое заседание в кассации.



Справка:

ООО «Пента» (бывшее ООО «Оторус») зарегистрировано в августе 1997 года. Вид деятельности: аренда и управление недвижимым имуществом. По итогам 2020 года чистый убыток компании составил 15,1 млн рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась у Агеенко историей возникновения долга, который привел к банкротству Колесникова. По его словам, в 2014 году Агеенко сам взял в долг — 325 тысяч евро у некой Любови Филипповой. Переговорщиком со стороны дамы выступал Колесников. По указанию последнего Агеенко в рамках возврата долга внес пять месяцев спустя на счет банка «ВТБ 24» 125 тысяч евро. Но они попали на счет не кредитора, а бизнесмена-разоблачителя.

Полную сумму долга, рассказал собеседник, он вернул позднее в рамках другого судебного процесса, а сам подал иск о взыскании оказавшихся у Колесникова денег. Дзержинский районный суд отказал заявителю, однако судебная коллегия горсуда удовлетворила его требования частично. В решении (есть в распоряжении «Фонтанки») указано: Колесников утверждал, что средства по некоему инвестсоглашению внес господин по фамилии Шеметович. Хотя письменный договор инвестирования на момент перечисления денег отсутствовал. В подтверждение своих слов Колесников представил приходный кассовый ордер. Как показала экспертиза, подпись на этом документе появилась не ранее 2017 года, то есть значительно позднее даты совершения операции в банке. Да и свидетель подтвердил, что в отделении «ВТБ 24» в тот день видели Агеенко. Суд решил взыскать с Колесникова в пользу истца 9,34 млн рублей необоснованного обогащения, более 3 млн рублей процентов за почти четырехлетнее пользование средствами и проценты, которые «накапают» до полного погашения долга.