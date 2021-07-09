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В больнице скончалась девушка, которую в центре Петербурга сбил кроссовер. Он шел на обгон

Девушка, которую сбили в центре Петербурга, скончалась в больнице

Врачи городской больницы № 26 три недели боролись за жизнь девушки, которую сбили на Митрофаньевском шоссе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля, 22-летнюю пострадавшую в ДТП в стационар доставили 19 июня с серьезными травмами головы и грудной клетки.

8 июля она скончалась.

Девушку-пешехода сбили днем у дома 15 по Митрофаньевскому шоссе. На видео с уличных камер видно, что красный «Сузуки» решил резко перестроиться из-за притормозившей перед светофором легковушки. Пешеход в этот момент начала переходить дорогу. Водитель кроссовера не успел среагировать. В результате девушка от удара о капот буквально перевернулась в воздухе. Иномарка после этого снесла еще ограждение между дорогой и тротуаром.

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Комментарии (9)

Athair
Ну вот, грустно.

Водителю ст. 264 пришьют.
Жертве - поставят гранитный памятник.

А всё потому, что одна не посмотрела по сторонам, а второй не посмотрел вперед.

Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, -
наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Надеюсь, Фонтанка опубликует итоговое решение.
265889356
Из Невы в Колпинском районе Петербурга второй день подряд достают редакторов фонтанки
Mr.Long
Митрофаньевское шоссе стало центром Петербурга?
Пошел на "обгон"?

Мда... Редактора так и не нашли на "Фонтанке". А жаль.
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