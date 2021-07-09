В больнице скончалась девушка, которую в центре Петербурга сбил кроссовер. Он шел на обгон

Врачи городской больницы
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля, 22-летнюю пострадавшую в ДТП в стационар доставили 19 июня с серьезными травмами головы и грудной клетки.
8 июля она скончалась.
Девушку-пешехода сбили днем у дома 15 по Митрофаньевскому шоссе. На видео с уличных камер видно, что красный «Сузуки» решил резко перестроиться из-за притормозившей перед светофором легковушки. Пешеход в этот момент начала переходить дорогу. Водитель кроссовера не успел среагировать. В результате девушка от удара о капот буквально перевернулась в воздухе. Иномарка после этого снесла еще ограждение между дорогой и тротуаром.