В Подмосковье задержан 21-летний гражданин «одного из соседних государств» по подозрению в подготовке теракта. Об этом 9 июля сообщили в СК по региону.



Молодого человека подозревают в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый вступил в террористическую организацию ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ) и в июне 2021 года «разработал план по совершению преступления террористического характера на территории московского региона». Для этого он приобрел компоненты, инструменты и оборудование для изготовления взрывчатых веществ.