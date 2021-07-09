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Следователи показали задержание члена ИГИЛ* в Подмосковье

В Подмосковье задержан 21-летний гражданин «одного из соседних государств» по подозрению в подготовке теракта. Об этом 9 июля сообщили в СК по региону.

Молодого человека подозревают в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый вступил в террористическую организацию ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ) и в июне 2021 года «разработал план по совершению преступления террористического характера на территории московского региона». Для этого он приобрел компоненты, инструменты и оборудование для изготовления взрывчатых веществ.

Во время обысков по месту жительства и работы у него изъяли заготовку самодельного взрывного устройства, а также предметы для его изготовления. Подозреваемый заключен под стражу.

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Комментарии (8)

261847251
Прямо так вот на кровати в пакете и хранил "компоненты"?
Павел Михайлов
А что не указали из какой страны прибыл к нам погостить данный гастер? Опять из Норвегии?
Athair
11:12 Следователи показали задержание члена ИГИЛ* в Подмосковье
11:08 «Я больше не твой член». Рэпер Элджей спел о причине развода с Ивлеевой

Как-то много членов на единицу времени... ;)
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