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Палета с досками упала на севере Петербурга на покупателя. Он в реанимации

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на складе

Врачи Елизаветинской больницы спасают жизнь мужчине, на которого упали доски на складе в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля, сообщение о том, что 55-летний житель Приморского района был доставлен в городскую больницу № 3 вечером 7 июля, поступило в правоохранительные органы утром 8-го. По данным медиков, пациент прибыл к ним по скорой в крайне тяжелом состоянии с травмами и переломами из Макулатурного проезда. Его поместили в реанимацию.

Как выяснили в полиции, пострадавший приехал на принадлежащий индивидуальному предпринимателю склад, где продавались пиломатериалы. По словам сотрудников фирмы, мужчина хотел купить доски, а когда менеджер попросил его подождать и ушел, покупатель зачем-то расковырял полиэтилен на палете. В этот момент доски упали на него. Сотрудники склада вызвали скорую и полицию.

Проводится проверка.

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Комментарии (4)

Pastulat0
//Палета с досками//(с).
В одном слове сколько ошибок?
По всей видимости администрация "Фъ" делает упор на менеджеров из рекламных агенств вместо грамотных редакторов из сферы СМИ.
Этот ресурс уже до предела забит рекламами.
Уже противно становится.
veteran78
"Расковырял полиэтилен.." Чувак при смерти а эти уже обставляются что бы не платить.
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