Палета с досками упала на севере Петербурга на покупателя. Он в реанимации

Врачи Елизаветинской больницы спасают жизнь мужчине, на которого упали доски на складе в Приморском районе Петербурга.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля, сообщение о том, что 55-летний житель Приморского района был доставлен в городскую больницу
Как выяснили в полиции, пострадавший приехал на принадлежащий индивидуальному предпринимателю склад, где продавались пиломатериалы. По словам сотрудников фирмы, мужчина хотел купить доски, а когда менеджер попросил его подождать и ушел, покупатель зачем-то расковырял полиэтилен на палете. В этот момент доски упали на него. Сотрудники склада вызвали скорую и полицию.
Проводится проверка.