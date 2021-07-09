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Лес полыхает в Челябинской области. Из огня под Парижем спасают зверей

1450 гектаров леса горит в Челябинской области

Спасатели пытаются остановить распространение огня вблизи трех населенных пунктов Челябинской области. Из леса доносится писк животных.

Лес горит в двух районах Челябинской области — в Нагайбакском районе на площади 1 000 гектаров, два очага тушат в Карталинском районе на площади 400 и 50 гектаров. Из-за угрозы распространения огня на населенные пункты введен режим ЧС. Пламя может перекинуться на жилые дома в селах Новоаколиновый, Запасное, Джабык и Париж. Несколько местных жителей уже покинули населенные пункты.

В Сети также появилось видео спасения олененка. Крошечный «Бэмби» жалобно стонет на руках у пожарного.

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Комментарии (1)

shushu
Больше населенных пунктов с названиями европейских и американских городов! Будет предмет для новостей
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