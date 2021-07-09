Спасатели забрались на камчатскую сопку, где разбился пассажирский самолет, и нашли «черный ящик»

Один из бортовых самописцев потерпевшего крушение на Камчатке самолета найден 9 июля. Спасателям наконец удалось десантироваться на вершину «убившей» пассажиров скалы.
Расшифровывать данные из «черного ящика» Ан-26 будут в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что спасателям удалось добраться до вершины скалы, на которой разбился самолет. Вертолет Ми-8 неоднократно пытался сесть на сопке, но мешал ветер. Сотрудники высадились с помощью десантных спусков.
Работы по обследованию дна и акватории продолжаются, найдены не все пассажиры. Осмотрено уже 50 квадратных километров прибрежной зоны, горной местности и морского дна.