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Спасатели забрались на камчатскую сопку, где разбился пассажирский самолет, и нашли «черный ящик»

Один из бортовых самописцев потерпевшего крушение на Камчатке самолета найден 9 июля. Спасателям наконец удалось десантироваться на вершину «убившей» пассажиров скалы.

Расшифровывать данные из «черного ящика» Ан-26 будут в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что спасателям удалось добраться до вершины скалы, на которой разбился самолет. Вертолет Ми-8 неоднократно пытался сесть на сопке, но мешал ветер. Сотрудники высадились с помощью десантных спусков.

Работы по обследованию дна и акватории продолжаются, найдены не все пассажиры. Осмотрено уже 50 квадратных километров прибрежной зоны, горной местности и морского дна.

Пассажирский самолёт летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана 6 июля. Он пропал с радаров, когда начал снижение для посадки. Через несколько часов обломки Ан-26 нашли на вершине скалы. Часть самолёта нашли на берегу и в море. Одна из версий — на скалу самолёт отбросил сильный боковой ветер, помешала пилоту и низкая видимость из-за тумана. В самолете находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. В основном на борту были жители поселка, в том числе его глава.

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Комментарии (3)

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Ждём расшифровку с самописцев...
Dimitry Antonov
Не скала убила пассажиров и экипаж, скалы, сами по себе, совершенно безвредны.
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