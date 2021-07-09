Организаторам московского концерта Арбениной грозит миллионный штраф

За нарушение коронавирусных правил организаторов концерта Дианы Арбениной в Москве могут оштрафовать или на время запретить работу. На борту теплохода собралось около 500 человек.

О грозящем наказании 9 июля сообщает главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Андрей Поплавский. По его словам, толпа около 500 человек образовалась при посадке на теплоход и на самом борту. Инспектор отметил, что результаты ПЦР-тестов или сертификаты о вакцинации у гостей не проверяли.