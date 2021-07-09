Организаторам московского концерта Арбениной грозит миллионный штраф

За нарушение коронавирусных правил организаторов концерта Дианы Арбениной в Москве могут оштрафовать или на время запретить работу. На борту теплохода собралось около 500 человек.
О грозящем наказании 9 июля сообщает главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Андрей Поплавский. По его словам, толпа около 500 человек образовалась при посадке на теплоход и на самом борту. Инспектор отметил, что результаты ПЦР-тестов или сертификаты о вакцинации у гостей не проверяли.
За такое нарушение предусмотрен штраф в 300 тысяч рублей или до миллиона, если будет установлено, что кто-то заболел. Кроме того, деятельность организаторов могут приостановить на срок до 90 суток.