«Понижение температуры будет коротким и чисто символическим». Синоптики не обнадеживают петербуржцев

По данным синоптиков, в Северной столице последний рабочий день недели будет облачным и, хочется верить, мокрым. Дожди возможны во второй половине дня, может, будет и гроза. Термометр снова покажет больше 30 градусов тепла.

Как пишет в Facebook специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, «понижение температуры будет коротким и чисто символическим». Осадки в город принесет «скользящий у границ региона атмосферный фронт».

«В последующие три дня преимущественно без осадков, и от рекордных +32…+34° в субботу до +30…+32° в понедельник», — предупредил специалист.