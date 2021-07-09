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«Понижение температуры будет коротким и чисто символическим». Синоптики не обнадеживают петербуржцев

В Петербурге к вечеру возможна гроза

Температурный фон в Петербурге немного понизится 9 июля, а атмосферный фронт принесет дождь и, возможно, грозу. Но в выходные снова ждем рекордов.

По данным синоптиков, в Северной столице последний рабочий день недели будет облачным и, хочется верить, мокрым. Дожди возможны во второй половине дня, может, будет и гроза. Термометр снова покажет больше 30 градусов тепла.

Как пишет в Facebook специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, «понижение температуры будет коротким и чисто символическим». Осадки в город принесет «скользящий у границ региона атмосферный фронт».

«В последующие три дня преимущественно без осадков, и от рекордных +32…+34° в субботу до +30…+32° в понедельник», — предупредил специалист.

Последний раз жаркая погода так долго держалась в европейской части России 11 лет назад. Антициклон над Москвой и Петербургом стал причиной регулярных потопов на юге страны.

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Комментарии (5)

Analyst
Достала жара, быстрей бы дожди пошли и все вернулось в обычное петербургское состояние.
lenten
Дожди ожидаются к югу. Как обычно будут рядом дразнить.
ostrova2013
Наконец-то к нам пришло лето. Главное, не пересидеть под кондиционером. И к воде поближе надо. А остальное переживем. Это лучше, чем все лето дождь как несколько лет назад
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