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Роскосмос заказал разработку парашютов для многоразовых ракет

Ростех займется разработкой парашютной системы, с помощью которой на Землю будут возвращать ступени многоразовых ракет. Научно-исследовательские работы начнутся в этом году.

О заказе 9 июля рассказал гендиректор холдинга «Технодинамика», который входит в Ростех, Игорь Насенков. По его словам, предварительный заказ был получен около месяца назад. Сроки выполнения работ пока неизвестны, отмечает РИА Новости.

Предположительно, парашютную систему будут использовать для двухступенчатой ракеты среднего класса «Амур-СПГ». Первая ее ступень, оснащенная двигателями РД-0169, сможет возвращаться до 10 раз. Первый пуск ракеты с космодрома Восточный планируется в 2026 году.

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Комментарии (4)

Андрей Рудой
"До 10 раз " это значит ноль
Modest_5e4ce41f7533b
Если наладить сбор в тайге обломков разгонных блоков, то уже одно это будет элементом многоразовости.
Danik
Чубайсу надо доверить! Этот сделает!
Потом даже космодром не найдем, не то что ракеты или парашюта.
Хотя и Рогозин достоин этой работы.
Надо посмотреть у кого какая недвижка во Флориде. У кого много, того и назначать. Вдруг уже хватит ему и сделает парашют, а не домик на берегу Карибского моря.
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