Роскосмос заказал разработку парашютов для многоразовых ракет

Ростех займется разработкой парашютной системы, с помощью которой на Землю будут возвращать ступени многоразовых ракет. Научно-исследовательские работы начнутся в этом году.

О заказе 9 июля рассказал гендиректор холдинга «Технодинамика», который входит в Ростех, Игорь Насенков. По его словам, предварительный заказ был получен около месяца назад. Сроки выполнения работ пока неизвестны, отмечает РИА Новости.

Предположительно, парашютную систему будут использовать для двухступенчатой ракеты среднего класса «Амур-СПГ». Первая ее ступень, оснащенная двигателями РД-0169, сможет возвращаться до 10 раз. Первый пуск ракеты с космодрома Восточный планируется в 2026 году.

