Мэрилин Мэнсон добровольно сдался полиции. Ему грозит до года тюрьмы

Музыкант Мэрилин Мэнсон сам пришел в полицию после того, как его объявили в розыск. Его обвиняют в нападении на видеооператора.

О проблемах с законом певца Мэрилина Мэнсона пишет NBC 9 июля. После визита к полицейским в Лос-Анджелесе его отпустили под аналог российской подписки о невыезде, запретив контактировать с предполагаемой жертвой и нарушать общественный порядок. Его также обязали являться на все заседания суда.

Мэнсона объявили в розыск в мае 2021 года, а вменяемый инцидент произошел еще в 2019 году. Во время концерта в городе Гилфорд в штате Нью-Гемпшир он якобы напал на видеооператора.