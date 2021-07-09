11 человек задержали в посольстве Тайваня по подозрению в убийстве президента Гаити

Операция по задержанию подозреваемых в убийстве Жовенеля Моиза прошла на территории посольства Тайваня. За решеткой — 11 человек.

О задержании подозреваемых 9 июля сообщает посольство. Операция прошла около полуночи по Москве. Отмечается, что Тайвань без раздумий согласился пустить полицию на территорию диппредставительства.

Накануне были ликвидированы четыре человека и еще два задержаны. Предположительно, это были наемники. Всего же группа состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения.