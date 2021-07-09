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Ученый предсказал появление «второй Луны»

Взрыв звезды Бетельгейзе, который ожидают в ближайшие десятки-сотни тысяч лет, приведет к появлению на земном небе «второй Луны», рассказал на лекции в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.

«Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», — рассказал ученый 8 июля РИА Новости.

Как напомнил Авдеев, в конце 2019 года одна из самых ярких звезд на небосклоне начала быстро терять видимую светимость. Тогда предполагалось, что звезда может взорваться в ближайшее время. Но, как установили ученые, причиной было выброшенное облако пыли, которое перекрыло видимость. Затем яркость Бетельгейзе вернулась.

В любом случае звезда взорвется в ближайшие десятки-сотни тысяч лет, заключил Авдеев.

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Комментарии (3)

Nafanka
на земном небе
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Это как?! Что за "фигура речи" такая ?! )))
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