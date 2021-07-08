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Астероид Апофис разжаловали из списка самых опасных для Земли

Самый разрекламированный в мире «астероид-убийца» Апофис выбыл из списка угрожающих Земле небесных тел, рассказал в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института академии наук Вячеслав Авдеев.

«Оказалось, что зря боялись, в 2029 году Апофис с нами не столкнется, но пройдет довольно близко. Оказалось, что он не опасен и его убрали из списка 20 самых опасных астероидов», — рассказал ученый 8 июля РИА Новости.

В то же время, отметил Авдеев, астероид продолжает оставаться интересным для наблюдения и в 2029 году пройдет от Земли на расстоянии 31 тысячи километров. «Это где у нас находятся геостационарные спутники», — сказал ученый.

«Объект вытянут, как батон белого хлеба. В длину почти 400 метров. Он будет виден на небе, как звездочка третьей звездной величины. Это чуть-чуть слабее, чем звезды ковша Большой медведицы», — рассказал Авдеев.

Он предложил всем желающим в ночь с 13 на 14 апреля 2029 года не строить других планов, а посвятить время наблюдению за крупным астероидом.

Астероид Апофис размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж: расчеты показали, что существует 2,7-процентная вероятность, что Апофис, получивший имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

В марте 2021 года уточненные расчеты показали, что вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2068 году также сводится к минимуму и что никакого риска нет, по крайней мере, в ближайшие 100 лет.

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