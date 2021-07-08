Астероид Апофис разжаловали из списка самых опасных для Земли

Самый разрекламированный в мире «астероид-убийца» Апофис выбыл из списка угрожающих Земле небесных тел, рассказал в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института академии наук Вячеслав Авдеев.



«Оказалось, что зря боялись, в 2029 году Апофис с нами не столкнется, но пройдет довольно близко. Оказалось, что он не опасен и его убрали из списка 20 самых опасных астероидов», — рассказал ученый 8 июля РИА Новости.



В то же время, отметил Авдеев, астероид продолжает оставаться интересным для наблюдения и в 2029 году пройдет от Земли на расстоянии 31 тысячи километров. «Это где у нас находятся геостационарные спутники», — сказал ученый.

